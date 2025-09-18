Atlético Mineiro confirmó la grave lesión de Tomás Cuello

Atlético Mineiro confirmó la magnitud de la lesión sufrida por Tomás Cuello durante el partido frente a Bolívar por la Copa Sudamericana. El tucumano, surgido en Atlético Tucumán, debió abandonar el campo de juego entre lágrimas tras una jugada aislada en la que su tobillo izquierdo quedó trabado en el césped.
A través de un comunicado oficial, el club brasileño detalló: “El delantero Cuello fue trasladado al Hospital Alemana de La Paz, donde le realizaron exámenes de imagen que revelaron una fractura de peroné asociada a rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo. El atleta ya se encuentra inmovilizado y recibe medicación. A su regreso a Brasil, se le realizarán exámenes médicos adicionales para programar el tratamiento quirúrgico”, explicó el club.
Con un mensaje de aliento, Atlético Mineiro acompañó el parte con un emotivo mensaje: “¡Vamos, Cuello! Todos te deseamos una buena recuperación. ¡Estamos contigo!”.
La noticia impactó tanto en Brasil como en Argentina, donde Cuello es recordado por su paso por Atlético, club en el que debutó profesionalmente y se formó antes de emigrar al fútbol internacional.
La operación y la rehabilitación marcarán el futuro inmediato del futbolista de 25 años, que había logrado consolidarse en el “Galo”. Mientras tanto, hinchas de Mineiro y del “Decano” se unieron en redes sociales para enviarle mensajes de apoyo y pronta recuperación.