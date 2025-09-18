Atlético Mineiro confirmó la grave lesión de Tomás Cuello

A través de un comunicado oficial, el club brasileño detalló: “El delantero Cuello fue trasladado al Hospital Alemana de La Paz, donde le realizaron exámenes de imagen que revelaron una fractura de peroné asociada a rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo. El atleta ya se encuentra inmovilizado y recibe medicación. A su regreso a Brasil, se le realizarán exámenes médicos adicionales para programar el tratamiento quirúrgico”, explicó el club.