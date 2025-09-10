¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina tras cerrar las Eliminatorias?

El primer compromiso será el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami, donde enfrentará a Venezuela, dirigida, hasta ahora, por Fernando Batista. Tres días después, el 13 de octubre, la Albiceleste se medirá con Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. Ambos encuentros están programados para comenzar desde las 21, y podrían marcar el regreso de Lionel Messi, ausente en el último partido oficial.