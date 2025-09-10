Secciones
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina tras cerrar las Eliminatorias?

La "Albiceleste" tendrá dos amistosos en octubre en Estados Unidos y una gira internacional en noviembre, como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.

EL CAMINO SIGUE. Argentina volverá a jugar en octubre con dos amistosos en Estados Unidos, rumbo al Mundial 2026.
Hace 1 Hs

La Selección Argentina ya dejó atrás las Eliminatorias Sudamericanas con la derrota 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, pero su calendario no se detiene. El equipo de Lionel Scaloni afrontará una serie de amistosos y una gira internacional en los próximos meses para seguir afinando detalles de cara a la Copa del Mundo 2026.

El primer compromiso será el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami, donde enfrentará a Venezuela, dirigida, hasta ahora, por Fernando Batista. Tres días después, el 13 de octubre, la Albiceleste se medirá con Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. Ambos encuentros están programados para comenzar desde las 21, y podrían marcar el regreso de Lionel Messi, ausente en el último partido oficial.

En noviembre, la Selección emprenderá una gira inédita que la llevará a Luanda, capital de Angola, y a Kerala, en India, entre el 10 y el 18. Si bien los rivales aún no están confirmados, la AFA avanza en las gestiones para cerrar los partidos en los próximos días.

Estos compromisos, además de sumar rodaje, funcionarán como banco de pruebas para Scaloni, que busca consolidar un plantel competitivo, integrar a jóvenes y ajustar variantes tácticas antes de encarar la recta final hacia el Mundial.

El calendario confirmado

- Argentina vs. Venezuela - 10/10 - Hard Rock Stadium, Miami - 21h

- Argentina vs. Puerto Rico - 13/10 - Soldier Field, Chicago - 21h

