Javier Milei se reunió con Netanyahu en EEUU y hablaron de los rehenes argentinos en Gaza

El presidente de la Nación, Javier Milei, mantuvo un encuentro bilateral con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un gesto de respaldo mientras aumenta la presión internacional por la ofensiva en la Franja de Gaza.
La reunión se produjo luego del discurso de Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), donde, a diferencia de otros jefes de Estado, evitó referirse a la situación humanitaria en el enclave palestino. Durante su intervención, el presidente argentino se limitó a exigir la "liberación inmediata de los rehenes" que aún están en poder de Hamás.
"En el encuentro con el primer ministro de Israel abordamos principalmente la situación de los rehenes argentinos. La Argentina reiteró su firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias y ofreció plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes a fin de lograr su pronta liberación", comunicó tras el encuentro el vocero Manuel Adorni.
En el marco de la Asamblea, países como Reino Unido, Canadá, Australia y Francia se sumaron al reconocimiento del Estado palestino, una medida que ya han adoptado más de 145 naciones. Tanto Netanyahu como el expresidente estadounidense Donald Trump rechazaron la decisión, calificándola como "una recompensa para Hamás".
Tras la reunión con Netanyahu, Milei continuará con actividades vinculadas a la comunidad judía en Nueva York. Participará de la ceremonia de entrega del Premio de la organización B'nai B'rith y, a las 19.15, se reunirá con el presidente del Congreso Mundial Judío, Ronald S. Lauder, y el director del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.