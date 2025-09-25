Secciones
Política

Javier Milei se reunió con Netanyahu en EEUU y hablaron de los rehenes argentinos en Gaza

El mandatario mantuvo un encuentro con el primer ministro israelí en Nueva York.

Javier Milei se reunió con Netanyahu en EEUU y hablaron de los rehenes argentinos en Gaza
Hace 1 Hs

El presidente de la Nación, Javier Milei, mantuvo un encuentro bilateral con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un gesto de respaldo mientras aumenta la presión internacional por la ofensiva en la Franja de Gaza.

Javier Milei concluye hoy su gira en EEUU con respaldo financiero y una reunión con Netanyahu

Javier Milei concluye hoy su gira en EEUU con respaldo financiero y una reunión con Netanyahu

La reunión se produjo luego del discurso de Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), donde, a diferencia de otros jefes de Estado, evitó referirse a la situación humanitaria en el enclave palestino. Durante su intervención, el presidente argentino se limitó a exigir la "liberación inmediata de los rehenes" que aún están en poder de Hamás.

"En el encuentro con el primer ministro de Israel abordamos principalmente la situación de los rehenes argentinos. La Argentina reiteró su firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias y ofreció plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes a fin de lograr su pronta liberación", comunicó tras el encuentro el vocero Manuel Adorni.

En el marco de la Asamblea, países como Reino Unido, Canadá, Australia y Francia se sumaron al reconocimiento del Estado palestino, una medida que ya han adoptado más de 145 naciones. Tanto Netanyahu como el expresidente estadounidense Donald Trump rechazaron la decisión, calificándola como "una recompensa para Hamás".

Kevin Hassett, candidato de Trump a la FED, respaldó a Javier Milei

Kevin Hassett, candidato de Trump a la FED, respaldó a Javier Milei

Tras la reunión con Netanyahu, Milei continuará con actividades vinculadas a la comunidad judía en Nueva York. Participará de la ceremonia de entrega del Premio de la organización B'nai B'rith y, a las 19.15, se reunirá con el presidente del Congreso Mundial Judío, Ronald S. Lauder, y el director del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

Temas Organización de las Naciones UnidasEstados Unidos de AméricaAustraliaIsraelReino UnidoFranciaCanadáFranja de Gaza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
1

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
2

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
3

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición
4

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional
5

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires
6

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

Más Noticias
“Me alejo del cargo durante un mes para no mezclar gobierno y política”, dijo Jaldo

“Me alejo del cargo durante un mes para no mezclar gobierno y política”, dijo Jaldo

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

El Gobierno extendió las retenciones cero a las carnes, pero reimplanta el tributo a granos

El Gobierno extendió las retenciones cero a las carnes, pero reimplanta el tributo a granos

Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

La Legislatura aprobó la licencia de Jaldo durante la campaña electoral

La Legislatura aprobó la licencia de Jaldo durante la campaña electoral

Marcela Pagano criticó a Milei: “Lo que hicieron con las retenciones fue albertismo blue”

Marcela Pagano criticó a Milei: “Lo que hicieron con las retenciones fue albertismo blue”

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Comentarios