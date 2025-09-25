Javier Milei se reunió con Netanyahu en EEUU y hablaron de los rehenes argentinos en Gaza

La reunión se produjo luego del discurso de Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), donde, a diferencia de otros jefes de Estado, evitó referirse a la situación humanitaria en el enclave palestino. Durante su intervención, el presidente argentino se limitó a exigir la "liberación inmediata de los rehenes" que aún están en poder de Hamás.