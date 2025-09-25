Secciones
Kevin Hassett, candidato de Trump a la FED, respaldó a Javier Milei

“Tiene nuestro 100% de apoyo”, dijo. Las declaraciones de Hassett se producen en medio de las negociaciones entre la Casa Blanca y Buenos Aires para garantizar asistencia financiera que refuerce las reservas del Banco Central.

Hassett es una de las voces más influyentes del entorno económico de Trump. (Foto: Reuters)
Hace 1 Hs

El economista Kevin Hassett, asesor clave de Donald Trump y uno de los principales candidatos a presidir la Reserva Federal (FED) en caso de un nuevo mandato republicano, expresó un contundente respaldo al presidente argentino Javier Milei.

“El presidente Milei está en el camino correcto y Estados Unidos será un firme respaldo para Argentina. Tiene nuestro 100% de apoyo”, aseguró Hassett en una entrevista con Fox Business.

Respaldo político y económico desde Washington

Las declaraciones de Hassett se producen en medio de las negociaciones entre la Casa Blanca y Buenos Aires para garantizar asistencia financiera que refuerce las reservas del Banco Central. Según trascendió, se evalúan medidas como:

Un swap por US$20.000 millones con el Tesoro estadounidense.

La posible compra de deuda pública argentina en dólares.

Otras líneas de financiamiento directo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que se negocian mecanismos para apuntalar la estabilidad cambiaria. “Argentina es un aliado de importancia y estamos listos para hacer lo necesario, dentro de nuestro mandato, para sostener la estabilización”, publicó en su cuenta oficial.

Trump y Milei: relación estratégica

La relación entre Trump y Milei se ha intensificado en las últimas semanas. Durante su encuentro en Washington, el expresidente republicano entregó al mandatario argentino un mensaje personal en el que lo calificó como un “amigo, luchador y ganador”.

“Argentina se ha convertido en un aliado fuerte. Tiene mi respaldo completo y total para la reelección —¡Nunca los defraudará!”, escribió Trump en su red Truth Social.

Contexto económico y electoral en Argentina

El respaldo norteamericano llega en un momento clave:

El Gobierno argentino busca descomprimir la tensión cambiaria.

Se aproxima la elección legislativa del 26 de octubre, un factor que condiciona las decisiones de inversión extranjera.

Empresas estadounidenses evalúan desembolsos en el país, aunque supeditados al resultado de los comicios.

Mientras tanto, los equipos técnicos de ambos países continúan diseñando el paquete de asistencia que podría cerrarse en las próximas semanas.


