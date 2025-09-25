Secciones
Triple crimen en Buenos Aires: se negaron a declarar los cuatro detenidos y fueron imputados por femicidio

Cómo sigue la investigación.

En horas de la tarde, el fiscal de delitos comunes La Matanza Gastón Dupláa terminó con la primera indagatoria a los cuatro detenidos por el triple crimen contra Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez.

Según Infobae, la causa ahora pasará a estar a cargo de la fiscalía de homicidios de La Matanza a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas. Mientras tanto, Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva quedarán acusados bajo la carátula de homicidio agravado.

En la imputación, a los detenidos se los acusa por el delito de “homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosia y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Además, a dos de ellos se les imputa el “encubrimiento aqravado por resulta el hecho precedente especialmente grave”

