Camino a octubre: Raúl Ferrazzano respaldó a Osvaldo Jaldo tras las críticas de Sánchez

La Legislatura aprobó este jueves la licencia solicitada por el gobernador, Osvaldo Jaldo, quien se apartará de sus funciones durante un mes para la campaña electoral. Así, el mandatario encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales por el oficialismo tucumano en carácter testimonial. La votación se realizó esta mañana en el recinto legislativo y contó con más de 30 votos a favor, seis abstenciones y cuatro en contra.