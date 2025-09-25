Camino a octubre: Raúl Ferrazzano respaldó a Osvaldo Jaldo tras las críticas de Sánchez

Tras los cuestionamientos de Roberto Sánchez (Unidos por Tucumán) al gobernador Osvaldo Jaldo por la decisión de tomarse licencia para dedicarse a la campaña electoral, distintas figuras del peronismo salieron al cruce. Uno de ellos fue Raúl Ferrazzano.
"Señor diputado Roberto Sánchez. Hablando de 'hacer las cosas bien', cuéntele al pueblo tucumano qué beneficios consiguió en su mandato como legislador nacional, ya que pretende reelegir", escribió el dirigente en su cuenta de la red social X.
SeÃ±or Diputado @RSanchezOK— RAUL FERRAZZANO (@rferrazzano) September 25, 2025
Hablando de "hacer las cosas bien", cuÃ©ntele al pueblo tucumano que beneficios consiguiÃ³ en su mandato como legislador nacional, ya que pretende reelegir https://t.co/B1xaAeWo7t
La Legislatura aprobó la licencia de Jaldo durante la campaña electoral
La Legislatura aprobó este jueves la licencia solicitada por el gobernador, Osvaldo Jaldo, quien se apartará de sus funciones durante un mes para la campaña electoral. Así, el mandatario encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales por el oficialismo tucumano en carácter testimonial. La votación se realizó esta mañana en el recinto legislativo y contó con más de 30 votos a favor, seis abstenciones y cuatro en contra.
Los legisladores José Macome, Manuel Courel, Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra rechazaron la licencia, mientras que Alfredo Toscano, Walter Berarducci, Claudio Viña, José Cano, Silvia Elías de Pérez y Agustín Romano Norri optaron por la abstención.
De esta manera, Jaldo quedará oficialmente de licencia desde mañana, viernes 26, con la conducción transitoria de la administración provincial a cargo del vicegobernador, Miguel Acevedo. Aclaró que su licencia será sin goce de sueldo.
Durante el mes de licencia, Jaldo planea transpirar el overol de candidato (aunque testimonial) para la campaña del frente Tucumán Primero, recorriendo el territorio provincial y polarizando su discurso con las políticas que implementa la Nación.
Dirigentes cercanos al primer candidato a diputado de la lista del peronismo unificado dejaron saber que Jaldo no quiere dejar ningún flanco de ataque político de la oposición. Aseguraron que por ese motivo pidió licencia, a pesar de que el Código Electoral Nacional (Ley 19.945) no lo obliga a dejar su cargo en el Ejecutivo provincial.
Incluso, dejaron saber que está averiguando para alquilar vehículos particulares para que nadie lo acuse de “hacer una de más” en los últimos 30 días de campaña proselitista.