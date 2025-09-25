Una mujer destrozó los autos de Gustavo Sylvestre y Gabriela Radice con un palo de hockey frente a Radio 10

La rutina de la mañana en Radio 10 se vio alterada este jueves cuando una mujer comenzó a golpear violentamente los autos estacionados en la puerta de la emisora, ubicada en Uriarte y Nicaragua, en el barrio de Palermo. Los vehículos pertenecían a los periodistas Gustavo Sylvestre y Gabriela Radice, y quedaron gravemente dañados tras ser atacados con un palo de hockey.