Una mujer destrozó los autos de Gustavo Sylvestre y Gabriela Radice con un palo de hockey frente a Radio 10

El hecho ocurrió en la mañana del jueves en la puerta de la emisora, cuando una mujer en aparente crisis nerviosa rompió los vehículos de los periodistas. Intervino la Policía de la Ciudad y el SAME.

Una mujer destrozó los autos de Gustavo Sylvestre y Gabriela Radice con un palo de hockey frente a Radio 10
Hace 1 Hs

La rutina de la mañana en Radio 10 se vio alterada este jueves cuando una mujer comenzó a golpear violentamente los autos estacionados en la puerta de la emisora, ubicada en Uriarte y Nicaragua, en el barrio de Palermo. Los vehículos pertenecían a los periodistas Gustavo Sylvestre y Gabriela Radice, y quedaron gravemente dañados tras ser atacados con un palo de hockey.

El relato de Gustavo Sylvestre

El propio conductor de Mañana Sylvestre narró en vivo lo sucedido:

“Pasamos un mal momento porque una persona, aparentemente con las facultades mentales alteradas, empezó a romper los autos estacionados. Uno fue el de Gabriela: lo destrozó por completo, le rompió todos los vidrios y le abolló la carrocería. Al mío, que estaba adelante, le destrozó los espejos”, contó.

Sylvestre también criticó la falta de acción policial en el momento:

“Había una oficial pero aparentemente no hizo mucho. Esto refleja lo que venimos hablando: una sociedad donde cada vez más personas atraviesan graves problemas mentales. Hay que tener mucho cuidado”, reflexionó.

La intervención de la Policía y el SAME

Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad, personal de la Comisaría Vecinal 14 A acudió tras el llamado de los vecinos. Allí encontraron a la mujer en plena agresión, por lo que se convocó al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) para su asistencia.

La mujer, que habría intentado realizar reclamos frente a los estudios de la radio, fue contenida y asistida por profesionales médicos.

Los daños en los autos

Las imágenes que circularon muestran los graves destrozos: parabrisas destrozados, vidrios laterales rotos, espejos arrancados y carrocería abollada por los golpes del palo de hockey.

Pese al violento episodio, no hubo heridos. Sylvestre cerró su reflexión con calma:

“Las cosas materiales tienen solución. El tema es cuando pasa a la agresión física. Por suerte no pasó a mayores”.

