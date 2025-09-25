Una mujer destrozó los autos de Gustavo Sylvestre y Gabriela Radice con un palo de hockey frente a Radio 10

La rutina de la mañana en Radio 10 se vio alterada este jueves cuando una mujer comenzó a golpear violentamente los autos estacionados en la puerta de la emisora, ubicada en Uriarte y Nicaragua, en el barrio de Palermo. Los vehículos pertenecían a los periodistas Gustavo Sylvestre y Gabriela Radice, y quedaron gravemente dañados tras ser atacados con un palo de hockey.
El relato de Gustavo Sylvestre
El propio conductor de Mañana Sylvestre narró en vivo lo sucedido:
“Pasamos un mal momento porque una persona, aparentemente con las facultades mentales alteradas, empezó a romper los autos estacionados. Uno fue el de Gabriela: lo destrozó por completo, le rompió todos los vidrios y le abolló la carrocería. Al mío, que estaba adelante, le destrozó los espejos”, contó.
Sylvestre también criticó la falta de acción policial en el momento:
“Había una oficial pero aparentemente no hizo mucho. Esto refleja lo que venimos hablando: una sociedad donde cada vez más personas atraviesan graves problemas mentales. Hay que tener mucho cuidado”, reflexionó.
La intervención de la Policía y el SAME
Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad, personal de la Comisaría Vecinal 14 A acudió tras el llamado de los vecinos. Allí encontraron a la mujer en plena agresión, por lo que se convocó al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) para su asistencia.
La mujer, que habría intentado realizar reclamos frente a los estudios de la radio, fue contenida y asistida por profesionales médicos.
Los daños en los autos
Las imágenes que circularon muestran los graves destrozos: parabrisas destrozados, vidrios laterales rotos, espejos arrancados y carrocería abollada por los golpes del palo de hockey.
Pese al violento episodio, no hubo heridos. Sylvestre cerró su reflexión con calma:
“Las cosas materiales tienen solución. El tema es cuando pasa a la agresión física. Por suerte no pasó a mayores”.