En una final emocionante, Suffok se adjudicó el "Gran Premio Batalla de Tucumán" en el Hipódromo

15:49 hs

Suárez llevó a la gloria a Sensacional Prize

La sexta carrera tuvo como gran protagonista a Sensacional Prize, del stud Los Tíos. Con una conducción impecable de Héctor Suárez, se adueñó de la prueba y dejó en el segundo lugar a El Patriarca, que no pudo contener su avance en la recta decisiva.