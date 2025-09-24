Secciones
Deportes

En una final emocionante, Suffok se adjudicó el "Gran Premio Batalla de Tucumán" en el Hipódromo

CON LO JUSTO. El pupilo del stud LCJ. derrotó por medio pescuezo al favorito Dr. Legasov. CON LO JUSTO. El pupilo del stud LCJ. derrotó por medio pescuezo al favorito Dr. Legasov. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

El pupilo del stud LCJ. derrotó por medio pescuezo al favorito Dr. Legasov, ganador de la edición anterior.

Hace 1 Hs
21:27 hs

El clásico "Lito Bestani", reservado para los mejores velocistas de la región lo ganó el santiagueño Grystex

El ejemplar entrenado en la localidad de Frías por José Moukarzel contó con la excelente conducción de William Pereyra para vencer a Enloqueceme.

21:27 hs

El especial "Jorge Ricardo", que se corrió en homenaje al jinete brasileño, fue para Etoo

Muy bien conducido por Cristian Caram, relegó a Caro Amici y tercero culminó Roberts Hit.

21:25 hs

Q Loico, conducido por Gustavo Calvente, se adjudicó la carrera número 13

El pupilo de Francisco Muratore derrotó en un vibrante final a Master Roberts Top.

19:57 hs

En un final emocionante, Suffok se adjudicó el Gran Premio Batalla de Tucumán

El pupilo del stud LCJ. derrotó por medio pescuezo al favorito Dr. LEGASOV.

18:02 hs

Gran desempeño de Show Goes On

En la décima carrera, la victoria fue para Show Goes On. El zaino del.stud Abuela Tete relegó a Sweet Elementary de la prueba de 1.500 metros.

17:38 hs

Storm Chuck se adjudicó el primer cotejo jerárquico de la jornada

Conducido por Ángel Vai, el defensor de la caballeriza Maria Isabel derrotó al santiagueño Malo de Película en la Carrera de las Estrellas para los caballos adultos.

16:10 hs

Vizcarra y una actuación fenomenal

Con una brillante faena, el jinete José Vizcarra guió al triunfo a Lucky Sant en la octava carrera y de este modo sumó su cuarto triunfo en la jornada. En un emotivo final, el zaino venció por medio pescuezo al santiagueño Príncipe Dark

15:50 hs

Vizcarra intratable

La séptima carrera consagró a Polaquita Love, que bajo la conducción del jockey tucumano José Vizcarra sumó una victoria contundente. Con este resultado, Vizcarra alcanzó su tercer triunfo en la jornada y se consolida como la gran figura del “Batalla” hasta el momento.

15:49 hs

Suárez llevó a la gloria a Sensacional Prize

La sexta carrera tuvo como gran protagonista a Sensacional Prize, del stud Los Tíos. Con una conducción impecable de Héctor Suárez, se adueñó de la prueba y dejó en el segundo lugar a El Patriarca, que no pudo contener su avance en la recta decisiva.

14:41 hs

Morán se anota en el marcador

En la quinta competencia, El Cobre mostró firmeza y se llevó la victoria bajo la conducción de Facundo Morán. Con un remate sostenido, el alazán logró superar a Emperor Jack, que terminó en el segundo lugar tras dar pelea hasta el cierre.

13:28 hs

Alderete dijo presente

La cuarta carrera quedó en manos de Live Time, que con la conducción precisa de Osvaldo Alderete se impuso en la recta final. En un mano a mano vibrante, logró dejar atrás a Apostólico Frank, que luchó hasta el último metro.

13:06 hs

Presencia oficial

El gobernador Osvaldo Jaldo ingresó al hipódromo acompañado por el diputado Carlos Cisneros, la intendenta Rossana Chahla y el vicegobernador Miguel Acevedo.

Presencia oficial
12:42 hs

Un tucumano con vuelo internacional

El triunfo de Amiguita Bataclana tuvo un condimento especial: la conducción estuvo a cargo de Luis Vai, el jockey tucumano que este año llevó su talento hasta Kuwait, donde también consiguió victorias.

12:41 hs

Vai se suma a la fiesta

En la tercera carrera del “Batalla”, Amiguita Bataclana brilló en la pista y se quedó con la victoria bajo la conducción del jockey Luis Vai, que volvió a mostrarse firme y seguro. Detrás, Isla de las Rosas se quedó con el segundo lugar.

12:39 hs

Llegada estelar

El histórico jockey brasileño Jorge Ricardo ya pisa suelo tucumano y el hipódromo se rinde a sus pies. Cada paso suyo es acompañado por saludos, fotos y aplausos de los fanáticos, que viven con emoción la presencia de una verdadera leyenda del turf.

Llegada estelar
11:57 hs

Vizcarra, imparable

La segunda carrera también tuvo dueño claro: Hermano del Alma se impuso con solidez bajo la conducción de José Vizcarra, que suma dos triunfos consecutivos en la jornada. El pupilo de Guillermo Rey mostró firmeza de punta a punta y confirmó el gran arranque del jockey santiagueño.

Vizcarra, imparable
11:14 hs

Arranque vibrante

Cero Cero Siete se quedó con la primera carrera gracias a la impecable conducción de José Vizcarra. En un final atrapante, el alazán superó a Mundo Daniel, montado por la jocketa tucumana Romina Villegas, que dejó una gran imagen en su primera presentación de la jornada.

Arranque vibrante
09:50 hs

Homenajes y emoción

Varias carreras llevarán los nombres de figuras que marcaron la historia del turf, como Luciano Polizzi, Carlos Alberto Chirino y José Faustino Bollea. Así, el público rendirá tributo a los grandes campeones del “Batalla”.

09:49 hs

Figuras en la pista

La presencia del histórico Jorge Ricardo y de jockeys consagrados como Gustavo Calvente y Luis Vai le dan un brillo especial a la jornada. También dice presente la tucumana Romina del Valle Villegas, que buscará destacarse en tres montas.

09:49 hs

Apertura de puertas

Desde las 10 de la mañana, el hipódromo tucumano abrirá sus accesos y comenzará a llenarse de familias y fanáticos del turf. El estacionamiento será gratuito en el óvalo y la primera carrera largará a las 11.

Lo que tenés que saber

La edición número 70 del Gran Premio “Batalla de Tucumán” promete una jornada inolvidable en el hipódromo local. Con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar desde las 11 de la mañana de un programa único de 17 carreras, que se extenderán hasta las 22.10. La central, pautada para las 18.30 sobre 2.200 metros, tendrá 14 competidores y un duelo apasionante entre He’s a Rockstar, Standartd y el defensor del título, Dr. Legasov, que buscará repetir la hazaña de 2024.

Temas Batalla de TucumánHipódromo de TucumánDiego AráozGran Premio Batalla de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Atlético Tucumán baja tres jugadores de Primera para reforzar la Reserva ante Platense

Atlético Tucumán baja tres jugadores de Primera para reforzar la Reserva ante Platense

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Murió Claudia Cardinale: su legado como actriz y la historia del hijo al que hizo pasar por su hermano menor durante años

Murió Claudia Cardinale: su legado como actriz y la historia del hijo al que hizo pasar por su hermano menor durante años

Lujo, moda y marihuana: el caso de la ex modelo que irá a juicio en Salta

Lujo, moda y marihuana: el caso de la ex modelo que irá a juicio en Salta

¿Quién es Isha Escribano? La prima trans de Máxima Zorreguieta que enfrentó el abandono familiar

¿Quién es Isha Escribano? La prima trans de Máxima Zorreguieta que enfrentó el abandono familiar

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Comentarios