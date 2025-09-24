En una final emocionante, Suffok se adjudicó el "Gran Premio Batalla de Tucumán" en el Hipódromo

El clásico "Lito Bestani", reservado para los mejores velocistas de la región lo ganó el santiagueño Grystex
El ejemplar entrenado en la localidad de Frías por José Moukarzel contó con la excelente conducción de William Pereyra para vencer a Enloqueceme.
El especial "Jorge Ricardo", que se corrió en homenaje al jinete brasileño, fue para Etoo
Muy bien conducido por Cristian Caram, relegó a Caro Amici y tercero culminó Roberts Hit.
Q Loico, conducido por Gustavo Calvente, se adjudicó la carrera número 13
El pupilo de Francisco Muratore derrotó en un vibrante final a Master Roberts Top.
En un final emocionante, Suffok se adjudicó el Gran Premio Batalla de Tucumán
El pupilo del stud LCJ. derrotó por medio pescuezo al favorito Dr. LEGASOV.
Gran desempeño de Show Goes On
En la décima carrera, la victoria fue para Show Goes On. El zaino del.stud Abuela Tete relegó a Sweet Elementary de la prueba de 1.500 metros.
Storm Chuck se adjudicó el primer cotejo jerárquico de la jornada
Conducido por Ángel Vai, el defensor de la caballeriza Maria Isabel derrotó al santiagueño Malo de Película en la Carrera de las Estrellas para los caballos adultos.
Vizcarra y una actuación fenomenal
Con una brillante faena, el jinete José Vizcarra guió al triunfo a Lucky Sant en la octava carrera y de este modo sumó su cuarto triunfo en la jornada. En un emotivo final, el zaino venció por medio pescuezo al santiagueño Príncipe Dark
Vizcarra intratable
La séptima carrera consagró a Polaquita Love, que bajo la conducción del jockey tucumano José Vizcarra sumó una victoria contundente. Con este resultado, Vizcarra alcanzó su tercer triunfo en la jornada y se consolida como la gran figura del “Batalla” hasta el momento.
Suárez llevó a la gloria a Sensacional Prize
La sexta carrera tuvo como gran protagonista a Sensacional Prize, del stud Los Tíos. Con una conducción impecable de Héctor Suárez, se adueñó de la prueba y dejó en el segundo lugar a El Patriarca, que no pudo contener su avance en la recta decisiva.
September 24, 2025
Morán se anota en el marcador
En la quinta competencia, El Cobre mostró firmeza y se llevó la victoria bajo la conducción de Facundo Morán. Con un remate sostenido, el alazán logró superar a Emperor Jack, que terminó en el segundo lugar tras dar pelea hasta el cierre.
5ta Carrera - Premio “Esc. Aprendices Maruja Ramírez” pic.twitter.com/e5atbG1R5n— VideosLG (@LGvideosTw) September 24, 2025
Alderete dijo presente
La cuarta carrera quedó en manos de Live Time, que con la conducción precisa de Osvaldo Alderete se impuso en la recta final. En un mano a mano vibrante, logró dejar atrás a Apostólico Frank, que luchó hasta el último metro.
4ta Carrera - Premio “José F. Bollea” pic.twitter.com/2D8UIAoccI— VideosLG (@LGvideosTw) September 24, 2025
Presencia oficial
El gobernador Osvaldo Jaldo ingresó al hipódromo acompañado por el diputado Carlos Cisneros, la intendenta Rossana Chahla y el vicegobernador Miguel Acevedo.
Un tucumano con vuelo internacional
El triunfo de Amiguita Bataclana tuvo un condimento especial: la conducción estuvo a cargo de Luis Vai, el jockey tucumano que este año llevó su talento hasta Kuwait, donde también consiguió victorias.
Vai se suma a la fiesta
En la tercera carrera del “Batalla”, Amiguita Bataclana brilló en la pista y se quedó con la victoria bajo la conducción del jockey Luis Vai, que volvió a mostrarse firme y seguro. Detrás, Isla de las Rosas se quedó con el segundo lugar.
3ra Carrera - Premio “Romina Villegas” pic.twitter.com/ezYj2XDUjD— VideosLG (@LGvideosTw) September 24, 2025
Llegada estelar
El histórico jockey brasileño Jorge Ricardo ya pisa suelo tucumano y el hipódromo se rinde a sus pies. Cada paso suyo es acompañado por saludos, fotos y aplausos de los fanáticos, que viven con emoción la presencia de una verdadera leyenda del turf.
Vizcarra, imparable
La segunda carrera también tuvo dueño claro: Hermano del Alma se impuso con solidez bajo la conducción de José Vizcarra, que suma dos triunfos consecutivos en la jornada. El pupilo de Guillermo Rey mostró firmeza de punta a punta y confirmó el gran arranque del jockey santiagueño.
Arranque vibrante
Cero Cero Siete se quedó con la primera carrera gracias a la impecable conducción de José Vizcarra. En un final atrapante, el alazán superó a Mundo Daniel, montado por la jocketa tucumana Romina Villegas, que dejó una gran imagen en su primera presentación de la jornada.
Homenajes y emoción
Varias carreras llevarán los nombres de figuras que marcaron la historia del turf, como Luciano Polizzi, Carlos Alberto Chirino y José Faustino Bollea. Así, el público rendirá tributo a los grandes campeones del “Batalla”.
Figuras en la pista
La presencia del histórico Jorge Ricardo y de jockeys consagrados como Gustavo Calvente y Luis Vai le dan un brillo especial a la jornada. También dice presente la tucumana Romina del Valle Villegas, que buscará destacarse en tres montas.
Apertura de puertas
Desde las 10 de la mañana, el hipódromo tucumano abrirá sus accesos y comenzará a llenarse de familias y fanáticos del turf. El estacionamiento será gratuito en el óvalo y la primera carrera largará a las 11.