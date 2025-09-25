Secciones
EconomíaNoticias económicas

En el primer semestre del año, la pobreza cayó al 31,6% y afectó a cerca de 15 millones de personas

Representa una caída interanual de casi 21 puntos y de 6,5 puntos respecto al segundo semestre de 2024.

En el primer semestre del año, la pobreza cayó al 31,6% y afectó a cerca de 15 millones de personas
Hace 9 Min

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la pobreza en Argentina se ubicó en 31,6% durante el primer semestre del año, lo que significó una caída de más de 20 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2024. En paralelo, la indigencia se redujo al 6,9%, también marcando un retroceso frente a mediciones previas.

Se trata del nivel más bajo de pobreza desde 2018, cuando el índice fue de 27,3% en el segundo semestre y de 25,7% en los primeros seis meses de ese año, cifra que todavía permanece como la más reducida desde el inicio de la serie actual.

En el segundo semestre de 2024, la pobreza había alcanzado el 38,1% y la indigencia el 8,2%. Esto implica que en la comparación inmediata hubo una baja de 6,5 puntos porcentuales en pobreza y de 1,3 puntos en indigencia.

El contraste es aún más marcado frente al primer semestre de 2024, cuando la pobreza trepaba al 52,9% y la indigencia al 18,1%. En este caso, la reducción fue de 21,3 puntos porcentuales y 11,2 puntos porcentuales, respectivamente.

Los datos surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que el Indec realiza en 31 aglomerados urbanos del país. Según el relevamiento, la pobreza afecta actualmente a 9,5 millones de personas y la indigencia a 2,1 millones.

A nivel regional, el detalle muestra que: en el AMBA la pobreza es del 31,5% (15,1% en la Ciudad y 35,3% en el Gran Buenos Aires); en Cuyo asciende a 33,8%; en el Noreste, al 39%; en el Noroeste, al 31,2%; en la Región Pampeana, al 30,5% y en la Patagonia, al 27%.

Temas TucumánBuenos AiresMarco LavagnaJavier MileiInstituto Nacional de Estadística y Censos Indec
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Argentina alcanzó un riesgo país de 1.400 puntos básicos: ¿qué implica eso?

Argentina alcanzó un riesgo país de 1.400 puntos básicos: ¿qué implica eso?

Respaldo internacional y rally en los mercados: el riesgo país desciende a 964 puntos

Respaldo internacional y rally en los mercados: el riesgo país desciende a 964 puntos

Juan Nápoli, banquero cercano a Javier Milei: “Me preocupa más el riesgo país que el dólar”

Juan Nápoli, banquero cercano a Javier Milei: “Me preocupa más el riesgo país que el dólar”

Pese a la suspensión, Scania opera hasta con el 40% del personal

Pese a la suspensión, Scania opera hasta con el 40% del personal

Las acciones repuntaron y el dólar frenó su suba

Las acciones repuntaron y el dólar frenó su suba

Lo más popular
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
1

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
2

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
3

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional
4

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires
5

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición
6

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

Más Noticias
Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

El Gobierno extendió las retenciones cero a las carnes, pero reimplanta el tributo a granos

El Gobierno extendió las retenciones cero a las carnes, pero reimplanta el tributo a granos

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Comentarios