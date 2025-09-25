En el primer semestre del año, la pobreza cayó al 31,6% y afectó a cerca de 15 millones de personas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la pobreza en Argentina se ubicó en 31,6% durante el primer semestre del año, lo que significó una caída de más de 20 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2024. En paralelo, la indigencia se redujo al 6,9%, también marcando un retroceso frente a mediciones previas.