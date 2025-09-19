Los datos muestran que en la Argentina tener trabajo no alcanza para salir de la pobreza

Quiénes son los trabajadores más afectados

El cuentapropismo de baja calificación es un universo heterogéneo. La mayoría son varones y personas de más de 45 años, que encuentran en estas actividades una alternativa frente a la falta de empleo asalariado. Sin embargo, los jóvenes y las mujeres representan el sector más vulnerable: en la franja inestable, que abarca al 41,4% del total, las mujeres son el 57,4% y los jóvenes hasta 25 años el 12,5%.