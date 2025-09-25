Mundial 2026: FIFA presentó a Maple, Zayu y Clutch, las mascotas oficiales que marcarán un hito en la historia del fútbol

Cada personaje fue diseñado para representar la esencia de su país. Maple, el alce, simboliza la resiliencia y creatividad de Canadá. Su pasión por el arte urbano y la música lo distinguen, mientras que en el campo se luce como arquero gracias a sus legendarias atajadas. Zayu, el jaguar, es el corazón de México. Su nombre significa “unidad” y “fortaleza” y en la cancha se convierte en un delantero implacable, mientras fuera de ella celebra la cultura mexicana con bailes, gastronomía y tradiciones. Clutch, el águila calva, refleja el espíritu audaz y optimista de Estados Unidos. Como mediocampista, es capaz de inspirar a sus compañeros y de transformar cada desafío en una oportunidad, siempre con la idea de volar más alto.