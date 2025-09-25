Mundial 2026: FIFA presentó a Maple, Zayu y Clutch, las mascotas oficiales que marcarán un hito en la historia del fútbol

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue sorprendiendo con novedades históricas. Será la primera vez que el máximo torneo del fútbol se dispute en tres países -Canadá, México y Estados Unidos-, contará con 48 selecciones participantes y ahora también presentó a sus mascotas oficiales: Maple, Zayu y Clutch. Estos tres personajes, un alce, un jaguar y un águila, fueron concebidos como símbolos de la identidad cultural de los anfitriones y como embajadores de la unión y la pasión que la FIFA quiere transmitir en esta edición que promete ser inolvidable.
Durante un evento internacional, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que las mascotas no solo acompañarán el torneo, sino que se convertirán en parte fundamental del espíritu festivo. “El equipo del Mundial 2026 sigue creciendo y se vuelve mucho más divertido. Maple, Zayu y Clutch transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial”, aseguró. El dirigente adelantó además que los tres personajes estarán presentes en camisetas, merchandising y por primera vez en videojuegos, algo inédito en la historia de la competencia.
El salto al mundo digital es otra de las grandes apuestas. Las mascotas debutarán como protagonistas en FIFA Héroes, un nuevo título arcade de fútbol 5 con elementos de fantasía que se lanzará en 2026 para consolas y dispositivos móviles. Allí compartirán cancha con mascotas de otros mundiales, estrellas del fútbol e incluso personajes de películas y series. También tendrán participación en Roblox, donde el juego FIFA Super League Soccer ofrecerá desafíos y recompensas especiales vinculadas a sus habilidades.
Cada personaje fue diseñado para representar la esencia de su país. Maple, el alce, simboliza la resiliencia y creatividad de Canadá. Su pasión por el arte urbano y la música lo distinguen, mientras que en el campo se luce como arquero gracias a sus legendarias atajadas. Zayu, el jaguar, es el corazón de México. Su nombre significa “unidad” y “fortaleza” y en la cancha se convierte en un delantero implacable, mientras fuera de ella celebra la cultura mexicana con bailes, gastronomía y tradiciones. Clutch, el águila calva, refleja el espíritu audaz y optimista de Estados Unidos. Como mediocampista, es capaz de inspirar a sus compañeros y de transformar cada desafío en una oportunidad, siempre con la idea de volar más alto.
La FIFA aseguró que estos personajes estarán presentes en cada estadio, recibiendo a los hinchas, animando a los más chicos y formando parte de la atmósfera de un Mundial que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Los fanáticos podrán adquirir productos oficiales en la tienda digital de la federación y llevarse un recuerdo de lo que será una edición histórica.
Con Maple, Zayu y Clutch, la Copa Mundial de 2026 apuesta por combinar tradición y modernidad: mascotas que homenajean a las culturas anfitrionas, que estarán en las tribunas y en el merchandising, pero también en videojuegos y plataformas digitales, acercándose a nuevas generaciones de fanáticos. La cuenta regresiva ya comenzó y la fiesta del fútbol mundial promete ser, una vez más, un espectáculo único.