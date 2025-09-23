Secciones
El secreto mejor guardado de Scaloni: la herencia que lo unió para siempre con Boca Juniors

El DT argentino reveló que su abuelo fue clave en su fanatismo "xeneize" y recordó su ídolo de la infancia.

El secreto mejor guardado de Scaloni: la herencia que lo unió para siempre con Boca Juniors
Hace 1 Hs

Lionel Scaloni ya tiene un lugar eterno en la historia de la Selección Argentina, pero en su autobiografía reveló un costado desconocido: su fanatismo por Boca Juniors. El entrenador campeón del mundo contó que la pasión por el club de la Ribera nació por herencia familiar.

El DT relató que con su hermano se hicieron hinchas por influencia de su abuelo. En el libro, escrito junto a Diego Borinsky, explicó que la celeste y blanca ocupa un espacio central en su vida, pero que también hay lugar para el azul y oro que lo marcó desde la infancia en Pujato.

Además, confesó que su ídolo de chico fue Blas Giunta porque corría y metía como loco. Con una sonrisa, recordó que toda la vida se tiraba al piso para barrer y que esa jugada era típica en él. Esa identificación con un volante aguerrido lo conectó aún más con la mística "xeneize".

Otro recuerdo imborrable fue cuando su padre, a pesar de ser hincha de River, lo llevaba junto a su hermano a La Bombonera. Allí estuvo el día del gol de Claudio Benetti, que le dio a Boca el título en 1992 después de 11 años de sequía. Ese grito lo marcó para siempre.

Un costado íntimo

El libro no solo repasa su carrera como futbolista y DT, sino que deja en claro su vínculo sentimental con Boca. Scaloni se animó a mostrar una faceta más personal, revelando que además de la camiseta de la Selección, en su corazón siempre hay lugar para el azul y oro.

