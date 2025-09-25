Atlético Tucumán festeja sus 123 años con una agenda cargada de actividades

El sábado 27, día del cumpleaños “decano”, la jornada arrancará con una misa en la Iglesia La Merced a las 11.30, una costumbre que ya forma parte de los rituales de cada aniversario. Posteriormente, a las 13.00, se realizará un homenaje a Agenor Albornoz en el Cementerio del Oeste, en recuerdo de uno de los grandes fundadores y pilares de la historia de la institución.