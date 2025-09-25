Atlético Tucumán festeja sus 123 años con una agenda cargada de actividades

Atlético se prepara para vivir un fin de semana especial: este sábado 27 de septiembre el club cumplirá 123 años de vida y ya tiene confirmada una agenda de festejos que combinará tradición, devoción y memoria.
Las celebraciones comenzarán el viernes 26 por la tarde-noche con la DeKaferia, un espacio cultural y de encuentro que se desarrollará junto a la vigilia, donde socios e hinchas esperarán juntos la llegada del nuevo aniversario.
El sábado 27, día del cumpleaños “decano”, la jornada arrancará con una misa en la Iglesia La Merced a las 11.30, una costumbre que ya forma parte de los rituales de cada aniversario. Posteriormente, a las 13.00, se realizará un homenaje a Agenor Albornoz en el Cementerio del Oeste, en recuerdo de uno de los grandes fundadores y pilares de la historia de la institución.
De esta manera, Atlético invita a toda su familia a ser parte de un nuevo aniversario que busca honrar el pasado, reafirmar la identidad y proyectar el futuro del club más antiguo del norte argentino.