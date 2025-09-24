Lucas Román jugará en la Reserva de Atlético Tucumán para sumar ritmo competitivo

Atlético buscará mañana volver a la punta del torneo de Reserva. Desde las 19 en el estadio Monumental José Fierro, el equipo de Hugo Colace se enfrentará con Platense en el marco de la fecha 11 de la Copa Proyección. El objetivo es claro: conseguir tres puntos que le permitan alcanzar a Rosario Central, actual líder con 23 unidades, que viene de empatar 2-2 con River.
El “Decano”, que suma 20 puntos y comparte el tercer puesto con River, arrastra dos derrotas consecutivas de local (ante Central Córdoba y River) y un empate en Liniers frente a Vélez. Para este compromiso contará con una novedad importante: la presencia de Lucas Román, que bajará desde Primera para agarrar ritmo de competencia.
Habrá varios cambios en la formación. En el arco estará Patricio Albornoz, alternando con Enrique Maza, mientras que en la defensa ingresará Facundo Ovalles por el suspendido Juan Pablo Posse. En la mitad de la cancha se destacan los ingresos de Román por Fabricio Velardes, Leonel Vega por Leandro Olima y Ezequiel Godoy por Rodrigo Granillo González. Además, por la lesión de Agustín Gálvez (talón), jugará Alexis Prado.
Los 11 confirmados serían: Albornoz; Prado, Ovalles, Vallejo, Paunero; Godoy, Vega, Román, Pimienta; Ortega y Brandán.