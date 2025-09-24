Lucas Román jugará en la Reserva de Atlético Tucumán para sumar ritmo competitivo

Habrá varios cambios en la formación. En el arco estará Patricio Albornoz, alternando con Enrique Maza, mientras que en la defensa ingresará Facundo Ovalles por el suspendido Juan Pablo Posse. En la mitad de la cancha se destacan los ingresos de Román por Fabricio Velardes, Leonel Vega por Leandro Olima y Ezequiel Godoy por Rodrigo Granillo González. Además, por la lesión de Agustín Gálvez (talón), jugará Alexis Prado.