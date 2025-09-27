Cómo son las estafas virtuales con ofertas de trabajo de la banda de hackers Nimbus Manticore

“Nimbus Manticore” es un nombre que se le da a un grupo de ciberataque avanzado. "Nimbus" en inglés significa “nube”, a veces asociado con algo que rodea o cubre algo (como una nube de amenaza). "Manticore" es una criatura mitológica persa con cabeza de humano, cuerpo de león y cola de escorpión: simboliza algo peligroso y letal. El nombre compuesto sugiere un grupo “peligroso y sofisticado” en el mundo digital, que se mueve con sigilo y tiene un alto potencial de daño.