Por qué los jóvenes de la Generación Z siguen cayendo en estafas virtuales

A pesar de ser considerados nativos digitales, muchos jóvenes de la Generación Z enfrentan una realidad preocupante cuando se trata de ciberseguridad. Aunque crecieron rodeados de tecnología, un 28% de ellos cree que los bancos pueden contactarlos a través de canales no oficiales, como WhatsApp o SMS. A la par, más de la mitad, el 57%, reconoce no tener suficientes conocimientos sobre cómo protegerse en línea. Esta situación refleja una brecha digital similar a la que enfrentan generaciones anteriores, revelando que, aunque están conectados, no siempre saben cómo navegar de manera segura en el mundo digital.