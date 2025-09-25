Felipe Contepomi confirmó el "15" inicial de Los Pumas que intentará dar el golpe en su visita a Sudáfrica por el Rugby Championship

La selección argentina de rugby afrontará mañana, a partir de las 12:10 (hora de nuestro país), un desafío crucial en Durban frente a Sudáfrica por la quinta jornada del Rugby Championship 2025.
El duelo puede ser determinante para las aspiraciones de Los Pumas, que buscan mantenerse en carrera en la lucha por el título del certamen. Y Felipe Contepomi ya confirmó la formación inicial.
En la primera línea estarán Mayco Vivas, el capitán Julián Montoya y Joel Sclavi, mientras que Franco Molina acompañará a Lucas Paulos (en lugar de Pedro Rubiolo) en la segunda.
La tercera línea tendrá experiencia y potencia con Pablo Matera, Marcos Kremer y Joaquín Oviedo. Mientras que la conducción recaerá en Gonzalo García como medio scrum y Santiago Carreras como apertura. En los centros seguirán Santiago Chocobares y Lucio Cinti, y el fondo lo completarán Mateo Carreras, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.
El entrenador sudafricano sólo cambia lo necesario
Por el lado de los Springboks, Rassie Erasmus decidió tocar lo justo en un equipo que viene de aplastar a Nueva Zelanda en Wellington (lo venció por 43 a 10). Los sudafricanos suman el regreso de Eben Etzebeth y de Damian Willemse, quienes ocuparán los lugares de los lesionados Lood de Jager y Aphelele Fassi. Con Siya Kolisi como líder y referente dentro del campo, los campeones del mundo presentan un “15” inicial con la habitual fortaleza en el scrum y en el juego de contacto.
El Rugby Championship llega a esta fecha (la penúltima) con máxima (e inusual) paridad entre todos los participantes. Australia es el líder con con 11 puntos, mientras que Sudáfrica y Nueva Zelanda acumulan 10. En tanto Los Pumas se mantienen cerca del primer lugar, con 9 unidades.
El choque en Durban promete ser decisivo tanto para el desenlace del campeonato como para medir el crecimiento del equipo “albiceleste” durante el último tiempo.