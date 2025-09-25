Felipe Contepomi confirmó el "15" inicial de Los Pumas que intentará dar el golpe en su visita a Sudáfrica por el Rugby Championship

El entrenador sudafricano sólo cambia lo necesario

Por el lado de los Springboks, Rassie Erasmus decidió tocar lo justo en un equipo que viene de aplastar a Nueva Zelanda en Wellington (lo venció por 43 a 10). Los sudafricanos suman el regreso de Eben Etzebeth y de Damian Willemse, quienes ocuparán los lugares de los lesionados Lood de Jager y Aphelele Fassi. Con Siya Kolisi como líder y referente dentro del campo, los campeones del mundo presentan un “15” inicial con la habitual fortaleza en el scrum y en el juego de contacto.