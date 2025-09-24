¿Pueden Los Pumas romper la hegemonía de Sudáfrica en el Rugby Championship?

El seleccionado argentino de rugby afrontará este sábado un partido crucial en Durban, donde intentará quebrar la hegemonía de Sudáfrica para seguir en carrera por el título del torneo del hemisferio sur.
Desde que Argentina se sumó al Rugby Championship en 2012, el cruce con los Springboks se transformó en un clásico marcado por la adversidad. En 21 enfrentamientos, los sudafricanos ganaron 16, hubo un empate y apenas cuatro victorias albicelestes. La más recordada: el 37-25 en Durban en 2015, la primera vez que Los Pumas celebraron en suelo sudafricano.
En los últimos años, la balanza volvió a inclinarse del lado africano, aunque en 2024 los argentinos lograron un triunfo resonante en Santiago del Estero (29-28), antes de que Sudáfrica sentenciara la serie con un contundente 48-7 en Nelspruit.
La quinta fecha del certamen llega con máxima paridad: Australia lidera con 11 puntos, Sudáfrica y Nueva Zelanda suman 10, y Argentina aparece con 9. Aun así, todos conservan chances matemáticas de ser campeones. Para Los Pumas, el margen de error es mínimo: necesitan sumar en Kings Park y llegar con vida a la última jornada, que también será ante los Springboks, en Twickenham.
Las claves según los protagonistas
Ignacio Mendy subrayó que la batalla estará en “el contacto y el juego aéreo”, además de resistir la presión de la defensa sudafricana en un ambiente hostil. El tucumano Francisco Coria Marchetti, por su parte, puso el foco en el scrum. “Sabemos que tienen una de las mejores primeras líneas del mundo, pero confiamos en el trabajo que venimos haciendo”, dijo.
Ambos reconocen que jugar en Durban, con el estadio lleno, es uno de los desafíos más duros que puede afrontar un equipo en el rugby internacional.
En paralelo, Felipe Contepomi dejó en claro que, más allá del plan de juego, también importan los árbitros designados. Por primera vez en años, Los Pumas pusieron el tema sobre la mesa tras sentirse perjudicados en partidos anteriores. Este sábado, el australiano Angus Gardner será el encargado de impartir justicia.
Los Springboks se imponen en 10 de los 11 partidos jugados en su casa frente a Argentina en este torneo. La única excepción fue aquella tarde de 2015 que quedó grabada en la memoria. Para repetir una hazaña de ese calibre, Los Pumas deberán combinar solidez en las formaciones, precisión en los duelos individuales y carácter para soportar la presión sudafricana.
La historia no juega a favor, pero el presente mantiene viva la ilusión: la Selección está a tres puntos del líder y todavía sueña con el título del Rugby Championship.