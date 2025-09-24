¿Pueden Los Pumas romper la hegemonía de Sudáfrica en el Rugby Championship?

Las claves según los protagonistas

Ignacio Mendy subrayó que la batalla estará en “el contacto y el juego aéreo”, además de resistir la presión de la defensa sudafricana en un ambiente hostil. El tucumano Francisco Coria Marchetti, por su parte, puso el foco en el scrum. “Sabemos que tienen una de las mejores primeras líneas del mundo, pero confiamos en el trabajo que venimos haciendo”, dijo.