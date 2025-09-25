La historia de las tres escuelas de Monteros que van por la gloria en la final de "Enseñame Tucumán"

El espíritu de la historia tucumana llega hoy a su máxima expresión con la gran final de "Enseñame Tucumán", el certamen que desde julio puso en movimiento a más de 179 escuelas secundarias de la provincia. Con preguntas, libros y competencia colaborativa, la propuesta organizada por el Ministerio de Educación y LA GACETA buscó despertar en los estudiantes el interés por el pasado de Tucumán y fortalecer su identidad a través del juego. Al igual que las semifinales, la última instancia será televisada por LG Play mañana desde las 18 por canal 11 de CCC, por Flow y a través del canal oficial de Youtube del diario. Esta etapa tendrá un tinte especial ya que los protagonistas de esta edición son todos representantes del sur provincia de la provincia. Tres escuelas de Monteros -la Escuela Secundaria de Yonopongo, la Escuela Normal Superior Teniente General Julio Argentino Roca y la Escuela Técnica N° 1- competirán por el título. ¿Cuál es la historia detrás de ella y quienes son los alumnos que las representarán?