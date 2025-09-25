"Enseñame Tucumán": las escuelas monterizas se preparan para la gran final

Si bien se mantendrán algunas cosas referidas a las semifinales, hay otras que cambiarán mínimamente. Familiares y compañeros de los alumnos tendrán un espacio aún más especial en la transmisión para alentar y compartir el orgullo de ver a los jóvenes en acción. La propuesta, que combina aprendizaje y entretenimiento, busca reforzar el vínculo de los estudiantes con su provincia, para mostrar que el saber y la cultura pueden vivirse como un juego apasionante.