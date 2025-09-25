Secciones
SociedadEducación

"Enseñame Tucumán": las escuelas monterizas se preparan para la gran final

La Secundaria de Yonopongo y las escuelas Normal Superior Teniente Julio Argentino Roca y la Técnica N°1 (todas del departamento de Monteros) intentarán llevarse el viaje a Carlos Paz.

TODOS LISTOS. Auad, Servetto (los conductores) y los chicos que participaron en la segunda semifinal de Enseñame, Tucumán. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ TODOS LISTOS. Auad, Servetto (los conductores) y los chicos que participaron en la segunda semifinal de Enseñame, Tucumán. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Hace 32 Min

Este viernes desde las 18 se realizará la gran final de “Enseñame Tucumán”, el certamen organizado por LA GACETA junto con el Ministerio de Educación que coronará a la dupla ganadora con un premio que seduce a los estudiantes: un viaje a la villa turística de Carlos Paz para todo el curso, con excursiones, paseos en barco por el lago San Roque y fiestas temáticas, coordinadas por la empresa Siwar Travel.

La hinchada monteriza en Enseñame Tucumán: “Imaginate el orgullo”

La hinchada monteriza en Enseñame Tucumán: “Imaginate el orgullo”

Si bien se mantendrán algunas cosas referidas a las semifinales, hay otras que cambiarán mínimamente. Familiares y compañeros de los alumnos tendrán un espacio aún más especial en la transmisión para alentar y compartir el orgullo de ver a los jóvenes en acción. La propuesta, que combina aprendizaje y entretenimiento, busca reforzar el vínculo de los estudiantes con su provincia, para mostrar que el saber y la cultura pueden vivirse como un juego apasionante.

Además, en lo numérico y la cantidad de participantes será distinta: de jornadas que comenzaban con cinco parejas pasarán a una final que arrancará con tres y terminará con una ganadora.

Los finalistas

FINALISTAS. Lautaro Miguel y Javier Yanguez, de la escuela Normal Superior Teniente Julio Argentino Roca. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO FINALISTAS. Lautaro Miguel y Javier Yanguez, de la escuela Normal Superior Teniente Julio Argentino Roca. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO

Los protagonistas de esta última instancia son los campeones de las tres semifinales, todos representantes del sur de la provincia, del departamento Monteros. Desde la escuela secundaria de Yonopongo, en 4° año, competirán Bahiana Abigail Galarza Ganim y María Lucía Córdoba. La escuela Normal Superior Teniente Julio A. Roca aporta a los finalistas de 5° año, Lautaro Miguel y Javier Francisco Yanguez. En 6° año, la Escuela Técnica N°1 se hace presente con Valentín Castells y Ana Paula Díaz. Cada dupla llega con el mérito de haber superado pruebas que combinaron memoria, rapidez mental y manejo de la presión.

PAREJA MIXTA. Valentín Castells y Ana Paula Díaz, de la escuela Técnica N°1 de Monteros. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO PAREJA MIXTA. Valentín Castells y Ana Paula Díaz, de la escuela Técnica N°1 de Monteros. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO

El programa, que podrá verse en el canal de YouTube de LA GACETA, en CCC, Flow y en el sitio web del diario, mantendrá el espíritu de las etapas previas, aunque sumará un plus de intensidad. Los juegos se apoyarán en la misma bibliografía que distingue a la competencia: historia y cultura de Tucumán, fragmentos de obras literarias y poemas de autores locales. No se trata de repetir datos de memoria, sino de demostrar comprensión, agilidad y capacidad de trabajo en equipo.

LAS PRIMERAS. Bahiana Galarza y Lucía Córdoba (de la secundaria de Yonopongo) fueron las primeras monterizas en meterse a la final. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ LAS PRIMERAS. Bahiana Galarza y Lucía Córdoba (de la secundaria de Yonopongo) fueron las primeras monterizas en meterse a la final. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ

Con cada respuesta acertada, los finalistas darán un paso hacia el viaje soñado. Y, más allá de quién se lleve el premio mayor, la experiencia ya dejó una enseñanza: conocer Tucumán es un desafío que se disfruta y se celebra en comunidad.

ENSEÑAME TUCUMAN Descubrí cuanto sabés de la historía de Tucumán. Mirá los programas y conocé a los ganadores. Ingresá a Enseñame Tucumán
Temas TucumánMonterosMatías AuadCarolina ServettoEnseñame Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Enseñame Tucumán: a dos días de la final, las escuelas monterizas se preparan para una competencia algo distinta

Enseñame Tucumán: a dos días de la final, las escuelas monterizas se preparan para una competencia algo distinta

El campeón de Enseñame Tucumán saldrá de Monteros: la escuela Técnica N°1 se llevó el último boleto a la final

El campeón de "Enseñame Tucumán" saldrá de Monteros: la escuela Técnica N°1 se llevó el último boleto a la final

Lo más popular
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
1

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
2

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
3

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires
4

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires

El FMI reclama a la Argentina por las reformas estructurales
5

El FMI reclama a la Argentina por las reformas estructurales

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación
6

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación

Más Noticias
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y recuperó su conexión internacional luego de seis años

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y recuperó su conexión internacional luego de seis años

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

El tiempo en Tucumán: la semana terminará con dos días muy calurosos

El tiempo en Tucumán: la semana terminará con dos días muy calurosos

Por qué el huevo ayuda a bajar de peso y cuántos se pueden comer por día

Por qué el huevo ayuda a bajar de peso y cuántos se pueden comer por día

El sexo casual pierde fuerza en la generación digital y un estudio revela las razones

El sexo casual pierde fuerza en la generación digital y un estudio revela las razones

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Comentarios