Para qué sirve guardar un rollo de papel higiénico en la heladera: la razón detrás de este insólito e infalible truco

Primero, actúa como una esponja para la humedad en exceso, la principal causa del rápido deterioro de frutas y verduras, al reducir la condensación. Segundo, combate la mezcla de olores en el ambiente cerrado del refrigerador, ya que absorbe las partículas aromáticas flotantes. Este efecto es crucial para evitar que los sabores se transfieran de platos cocidos a otros ingredientes. Eso sí, para mantener su eficacia, es vital reemplazar el rollo periódicamente, ya que este se satura con el uso.