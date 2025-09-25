Para qué sirve guardar un rollo de papel higiénico en la heladera: la razón detrás de este insólito e infalible truco

El último truco viral que circula por los hogares de Internet sugiere guardar un simple rollo de papel higiénico en la heladera. Lo que a simple vista parece una broma o una absoluta extravagancia doméstica, es en realidad un infalible truco respaldado por una curiosa razón sobre el funcionamiento interno del electrodoméstico.
Este método simple y desconcertante a la vez, responde a un problema frecuente en cocinas de todo el mundo. Lo positivo es que no hay que gastar dinero en accesorios específicos, porque este producto cotidiano logra cumplir una función inesperada dentro del aparato.
¿Para qué sirve guardar un rollo de papel higiénico en la heladera?
El secreto del truco, revelado por el sitio Reader's Digest, reside en la composición del papel higiénico: la celulosa, un material de alta capacidad absorbente. Al colocarlo en la heladera, el rollo desempeña una doble función que prolonga la vida útil de los alimentos frescos.
Primero, actúa como una esponja para la humedad en exceso, la principal causa del rápido deterioro de frutas y verduras, al reducir la condensación. Segundo, combate la mezcla de olores en el ambiente cerrado del refrigerador, ya que absorbe las partículas aromáticas flotantes. Este efecto es crucial para evitar que los sabores se transfieran de platos cocidos a otros ingredientes. Eso sí, para mantener su eficacia, es vital reemplazar el rollo periódicamente, ya que este se satura con el uso.
Otros métodos para combatir la humedad y el mal olor en la heladera
-Bicarbonato de sodio: colocar un recipiente abierto en un estante; neutraliza olores y regula la humedad.
-Carbón activado: muy eficaz para absorber tanto humedad como olores fuertes.
-Café molido seco: en un frasco abierto, ayuda a neutralizar olores desagradables.
-Limpieza frecuente: mantener la heladera seca, revisando que no haya derrames o restos de alimentos.
-Buena ventilación interna: no sobrecargar los estantes; esto permite que el aire circule mejor y evita condensación excesiva.
-Control de la temperatura: mantener entre 2 °C y 5 °C; temperaturas mal reguladas suelen generar más humedad.