Secciones
SociedadActualidad

¿Por qué no es aconsejable pegar imanes en la heladera?

Se crearon muchos mitos sobre cómo estos objetos pueden afectar el funcionamiento de este electrodoméstico tan significativo.

Recomiendan evitar colocar imanes en la heladera Recomiendan evitar colocar imanes en la heladera El Comercio
Hace 2 Hs

¿Quién no tiene un imán, o varios, en su heladera? Ya sea como elemento decorativo, recuerdo de un viaje o, simplemente, como una pieza para sujetar los papeles, estos elementos son una tendencia en hogares de todo el mundo.

Los imanes pueden estar hechos de acero inoxidable, hierro o aluminio recubierto de un material magnético, como el neodimio. El níquel también se puede sumar a la lista de materiales.

Un corcho de vino en la heladera para ahorrar energía eléctrica: cómo funciona y dónde ponerlo

Un corcho de vino en la heladera para ahorrar energía eléctrica: cómo funciona y dónde ponerlo

Aunque a simple vista parecen inofensivos, la realidad es que, a menudo, a los imanes decorativos se les atribuye una consecuencia negativa: el consumo de electricidad. ¿Pueden estas pequeñas piezas elevar el precio de la facturas de la luz? Frente a esto, la empresa Endesa, líder en el sector eléctrico en España, explicó que es falso debido a que “los campos magnéticos de estos imanes son tan insignificantes que ni siquiera atraviesan la puerta”.

Por qué recomiendan evitar pegar imanes en la heladera

A pesar de que estos objetos generan campos de energía muy mínima y podrían considerarse prácticamente inofensivos, es importante reconocer que en algunos casos sí podrían afectar el funcionamiento del electrodoméstico. Por ejemplo, actualmente las heladeras de nueva generación traen en sus puertas unas pantallas táctiles y con la energía que emiten los imanes, por más pequeña que sea, se podrían ver afectados los sistemas que controlan el dispositivo.

De la misma manera, si se colocan muchos imanes en las puertas y estos generan un peso muy fuerte en ellas, podrían impedir que se cierren de manera adecuada. Esto obligaría al aparato a producir más energía para mantener fría la temperatura en su interior y generaría de manera automática un aumento en el costo de la energía. Además, estos adornos también podrían rayar y deteriorar la superficie, reduciendo la capacidad de recubrimiento que le brinda al aparato.

Alternativas para pegar los imanes en la cocina

Para evitar que la heladera sufra algún daño por el uso de los imanes, existen dos opciones sencillas para poner en práctica en el hogar.

Pizarras magnéticas o tableros magnéticos: como su nombre lo indica, se trata de unos tableros generalmente en color blanco que permiten colocar imanes para sostener archivos e incluso con marcadores especiales para dejar anotaciones en ellos. También se pueden colocar algunos objetos específicos para ordenar mejor su espacio.

Paredes electromagnéticas: con el uso de una pintura magnética o imantada, se pueden colocar los imanes que se deseen en la superficie sin afectar los electrodomésticos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuáles son los colores que serán tendencia durante la primavera-verano de 2025

Cuáles son los colores que serán tendencia durante la primavera-verano de 2025

Cómo hacer un repelente casero sin tóxicos y con solo dos ingredientes de cocina

Cómo hacer un repelente casero sin tóxicos y con solo dos ingredientes de cocina

Golpe de suerte: los cuatro signos del horóscopo chino que cambiarán su destino en lo que queda de septiembre

Golpe de suerte: los cuatro signos del horóscopo chino que cambiarán su destino en lo que queda de septiembre

¿Por qué deberíamos comer banana en el desayuno de todos los días?

¿Por qué deberíamos comer banana en el desayuno de todos los días?

Lo más popular
Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
1

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
2

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
3

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
4

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
5

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo
6

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Más Noticias
Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas severas: ¿qué provincias están en riesgo?

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas severas: ¿qué provincias están en riesgo?

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Comentarios