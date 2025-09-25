Con todo su sabor, cultura y experiencias únicas, Tucumán llega a la FIT 2025

Tucumán se prepara para ser protagonista en la feria que marca la agenda turística del continente, mostrando al mundo su diversidad cultural, sus sabores únicos y su inigualable oferta de experiencias. La Ruta del Vino de Altura será el gran diferencial, acompañada de la fuerza de la gastronomía tucumana y de la calidez de su gente, destacando a la provincia como un destino imperdible dentro de la Argentina.