Se inauguró en Tucumán el primer campus educativo ambiental del país

Asimismo, subrayó el esfuerzo institucional: “Ha sido una tarea muy importante durante mucho tiempo para poder lograr esto. Felicitar a todo el equipo, especialmente a quien lidera esto, a la Secretaria de Medio Ambiente, y también agradecer a nuestro señor Gobernador, a todos los ministros que hoy día estuvieron acompañando, a los legisladores, y por supuesto a nuestros concejales, quienes han permitido que en esta emergencia ambiental podamos desarrollar todo esto. Con fondos de los vecinos, hay que decirlo, porque esto son estrategias, políticas públicas que uno decide, pero que se realizan con los fondos de los vecinos”.