Lo viejo funciona: un actor de "Porno y Helado" puso un café clásico en su barrio

El actor y director Martín Piroyansky, conocido por la serie Porno y helado, dirigir y actuar en múltiples películas argentinas, debutó en el rubro gastronómico con la apertura de Café Mar del Plata en el barrio de La Paternal. Este emprendimiento, inaugurado el 17 de septiembre de 2025, surge como la solución inesperada a un problema urbanístico que afectaba directamente su calidad de vida. La Paternal, un barrio de casas bajas, arbolado y de talleres mecánicos, se convirtió en el escenario donde Piroyansky decidió pasar de vecino a empresario para preservar la fisonomía de la zona.