Alejandro Amenábar habla en El Hormiguero de Hollywood, Tom Cruise y su choque con Harvey Weinstein

El día en que el productor, hoy condenado por agresiones sexuales, se arrodilló para pedirle perdón.

Hace 2 Hs

El director español Alejandro Amenábar fue el invitado de este miércoles en El Hormiguero, donde habló de su nueva película El cautivo junto a Julio Peña y compartió anécdotas inéditas de su trayectoria en Hollywood. Una de ellas dejó al público sin palabras: el día en que el productor Harvey Weinstein, hoy condenado por agresiones sexuales, se arrodilló para pedirle perdón.

La batalla por Los otros

Amenábar recordó los choques que tuvo con Weinstein durante el rodaje y la posproducción de Los otros (2001), protagonizada por Nicole Kidman y producida también por Tom Cruise. “Haciendo una película así, cuando tratas con gente con el poder que tenía Weinstein en ese momento, unas batallas las pierdes, otras las ganas. Pero tengo la conciencia tranquila de que la película la mantuve donde quería que estuviera”, explicó.

El cineasta confesó que, tras duras discusiones sobre el montaje, vivió un momento inesperado en Nueva York: “Vino, se acercó y se arrodilló. Me pidió disculpas. Fue curioso”.

Hollywood, con distancia

Durante la charla con Pablo Motos, Amenábar también desmintió uno de los rumores que circulaban sobre él: que había rechazado acudir a un cumpleaños de Tom Cruise. “He sido reticente al mundo de Hollywood porque me ha gustado verlo en la distancia. A la tercera vez que insistió en conocerme acudí encantado. Pero no por un cumpleaños”, aclaró entre risas.

Además, reveló sentirse “muy agradecido a la fuerza creativa de Nicole Kidman” y a la implicación de Cruise, que ayudaron a que la película mantuviera la visión artística que él defendía frente a las presiones de los estudios.

Un director fiel a su visión

La anécdota de Weinstein resume la postura de Amenábar ante Hollywood: mantenerse firme frente a los gigantes de la industria sin renunciar a su independencia creativa. Más de dos décadas después, Los otros sigue considerada una de las mejores películas de terror psicológico del cine español y un referente internacional.

Temas HollywoodTom CruiseNicole Kidman
