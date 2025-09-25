Alejandro Amenábar habla en El Hormiguero de Hollywood, Tom Cruise y su choque con Harvey Weinstein

La batalla por Los otros

Amenábar recordó los choques que tuvo con Weinstein durante el rodaje y la posproducción de Los otros (2001), protagonizada por Nicole Kidman y producida también por Tom Cruise. “Haciendo una película así, cuando tratas con gente con el poder que tenía Weinstein en ese momento, unas batallas las pierdes, otras las ganas. Pero tengo la conciencia tranquila de que la película la mantuve donde quería que estuviera”, explicó.