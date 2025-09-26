Último día para anotarse en el Rally Latinoamericano de Innovación en Tucumán

El Rally Latinoamericano de Innovación 2025 se prepara para comenzar y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) será una de sus sedes. Este viernes vence el plazo para que los estudiantes se inscriban, y puedan sumarse a la competencia internacional que se realizará el 10 y 11 de octubre en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (Facet).