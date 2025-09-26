Secciones
Último día para anotarse en el Rally Latinoamericano de Innovación en Tucumán

La competencia se realizará el 10 y 11 de octubre en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT.

COMPETENCIA. Edición anterior del Rally Latinoamericano de Innovación, que este año, reunirá a equipos estudiantiles en la FACET. COMPETENCIA. Edición anterior del Rally Latinoamericano de Innovación, que este año, reunirá a equipos estudiantiles en la FACET. / GOOGLE
Hace 1 Hs

El Rally Latinoamericano de Innovación 2025 se prepara para comenzar y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) será una de sus sedes. Este viernes vence el plazo para que los estudiantes se inscriban, y puedan sumarse a la competencia internacional que se realizará el 10 y 11 de octubre en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (Facet).

La inscripción es gratuita y se gestiona mediante la web oficial www.rallydeinnovacion.org. El llamado está dirigido a alumnos y alumnas de todas las carreras, sin importar la disciplina de origen, ya que el certamen busca potenciar la diversidad de enfoques.

Una experiencia de 28 horas consecutivas

El Rally propone un formato único: durante 28 horas ininterrumpidas, equipos multidisciplinarios de estudiantes trabajarán en la resolución de problemas reales. Los desafíos provienen de empresas, instituciones y organizaciones que buscan soluciones innovadoras con impacto social, productivo y ambiental.

Las temáticas son amplias, y abarcan áreas como tecnología, salud, cultura, logística y medio ambiente. Cada grupo deberá diseñar y presentar una propuesta que combine creatividad, factibilidad y potencial transformador.

El encuentro está inspirado en la experiencia internacional The 24h of Innovation y se organiza en América Latina desde 2014. En esta edición, volverá a desarrollarse en simultáneo en universidades de distintos países.

Organización y objetivos

La coordinación regional del Rally está en manos de Acofi (Colombia), Anfei (México) y Confedi (Argentina), entidades que impulsan la formación de profesionales con mirada innovadora. A nivel local, la UNT será anfitriona a través de la Facet, que prepara sus instalaciones para recibir a los equipos el próximo mes.

Más allá de la competencia, la iniciativa busca promover el trabajo colaborativo, la creatividad aplicada y la integración de saberes en entornos de aprendizaje compartido. Los organizadores destacan que, en muchos casos, los proyectos presentados logran convertirse en iniciativas que continúan más allá del certamen.

Últimas horas para inscribirse

El cierre de inscripciones representa la oportunidad final para sumarse a esta experiencia. Los estudiantes que deseen participar deben completar el registro online antes de la medianoche. Una vez conformados, los equipos comenzarán a recibir las consignas y prepararse para las intensas 28 horas de innovación que se vienen.

