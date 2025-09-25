Secciones
Lo que tenés que saber sobre el curso inicial de Arquitectura que empieza en octubre

La Facultad dictará un seminario introductorio con modalidad mixta, desde el 7 de octubre, para quienes deseen comenzar la carrera en el ciclo académico 2026.

ARQUITECTURA Y URBANISMO. El seminario introductorio se dictará en dos módulos y será el primer acercamiento de los aspirantes a la vida universitaria. ARQUITECTURA Y URBANISMO. El seminario introductorio se dictará en dos módulos y será el primer acercamiento de los aspirantes a la vida universitaria. / ARCHIVO LA GACETA
Ingresar a la universidad implica un cambio de ritmo, nuevas responsabilidades y el desafío de adaptarse a un mundo académico distinto. Con ese objetivo, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) organizó el Seminario de Introducción a la Arquitectura (SIA), una propuesta pensada para estudiantes que aspiran a comenzar la carrera en el ciclo 2026.

El curso, de carácter obligatorio aunque no eliminatorio, ofrece una primera aproximación a la disciplina y a la vida universitaria. A través de distintos módulos, los aspirantes conocerán las dinámicas de cursado, las exigencias académicas y los fundamentos básicos de la arquitectura.

Dos módulos para comenzar la formación

El seminario está dividido en dos partes. El primer módulo incluye un ciclo de cuatro encuentros, con dos instancias presenciales y dos virtuales. Este tramo se dictará en dos oportunidades: en octubre de 2025 o en febrero de 2026, lo que permite a los estudiantes elegir la fecha que mejor se adapte a sus posibilidades.

La primera clase de este módulo tendrá lugar el 7 de octubre a las 15 horas en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, con una jornada presencial que marcará el inicio de las actividades. El segundo módulo está previsto para los primeros días de marzo de 2026, en vísperas del comienzo de las clases.

La propuesta académica apunta a familiarizar a los futuros alumnos con los procesos de estudio y con el compromiso que exige la carrera. Además, busca fortalecer la adaptación a la vida universitaria en un ámbito que combina teoría, práctica y creatividad.

Inscripción abierta y sin trámites previos

Una de las características destacadas del SIA es que no requiere inscripción previa. La participación en el seminario se valida con la entrega de los trabajos solicitados durante las clases. Esa modalidad permite que los estudiantes se acerquen directamente a la Facultad y se integren sin barreras administrativas.

Los contenidos del curso abarcan desde conceptos básicos de diseño hasta reflexiones sobre el rol del arquitecto en la sociedad. Se trata de un espacio de exploración que invita a los jóvenes a proyectar su futuro académico con más claridad y a tomar decisiones informadas sobre su elección de carrera.

Una oportunidad para vivir la universidad desde adentro

La experiencia universitaria trasciende lo estrictamente académico. Al conjugar encuentros presenciales y virtuales, el seminario habilita un primer contacto con la comunidad educativa. 

Los futuros ingresantes tendrán la posibilidad de conocer docentes, compañeros y las instalaciones donde se formarán durante los próximos años. Es la mejor forma de entrar al mundo de Arquitectura.

