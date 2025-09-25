El guiño de Pierre Gasly a Franco Colapinto que cambia la pelea por el asiento de Alpine

La escudería Alpine atraviesa días decisivos en cuanto a la conformación de su equipo para la temporada 2026 de Fórmula 1. Mientras Pierre Gasly ya firmó su continuidad hasta 2028 como piloto principal, todas las miradas están puestas en quién será su compañero a partir del próximo año.
Según reveló Flavio Briatore, asesor deportivo de la escudería francesa, los dos candidatos que se disputan el segundo asiento son Franco Colapinto y el estonio Paul Aron, actual piloto de reserva. La definición oficial llegaría entre octubre y noviembre, aunque los rumores ya crecen en el paddock.
En ese marco, Gasly salió a apoyar públicamente a Colapinto y sorprendió con sus palabras. “Franco ha demostrado algunas cosas buenas en los últimos dos fines de semana, es una opción para el equipo en 2026”, afirmó en diálogo con el medio francés AutoHebdo, enviando un guiño clave al argentino.
El propio piloto francés ya había dado a entender días atrás que su voz tiene peso en las decisiones de Alpine. Según adelantó L’Equipe, la opinión de Gasly es muy escuchada por Briatore, quien mantiene un rol central en la estrategia deportiva de la escudería.
La relación con Briatore
Gasly explicó que los directivos lo consultan con frecuencia. “Me piden mi opinión, después se trata más de mantener conversaciones abiertas con el equipo”, señaló. También resaltó su vínculo con Briatore: “Con Flavio tenemos una relación muy honesta y abierta, no hay nada oculto. Además, él es igual de abierto y honesto en lo que dice a la prensa”.