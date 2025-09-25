El guiño de Pierre Gasly a Franco Colapinto que cambia la pelea por el asiento de Alpine

La relación con Briatore

Gasly explicó que los directivos lo consultan con frecuencia. “Me piden mi opinión, después se trata más de mantener conversaciones abiertas con el equipo”, señaló. También resaltó su vínculo con Briatore: “Con Flavio tenemos una relación muy honesta y abierta, no hay nada oculto. Además, él es igual de abierto y honesto en lo que dice a la prensa”.