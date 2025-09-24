Emocionó a todos: ¿por qué Luz Tito decidió donar la casa que ganó en Gran Hermano?

La historia de Luz Tito, una de las figuras más queridas de la última edición de Gran Hermano Argentina, sumó un capítulo de fuerte impacto social. La joven jujeña, que obtuvo el tercer puesto en el reality 2024-2025, anunció que donará la casa que ganó como premio para que funcione como refugio para mujeres víctimas de violencia en Jujuy.
El anuncio lo hizo rodeada por el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, y funcionarios municipales. “Estoy muy feliz, muy contenta. Estoy con muchas emociones porque se me va a cumplir un sueño. Ya he cerrado esto, de poder hacer una ayuda a todas las mujeres. Yo dije que entré a la casa de Gran Hermano para poder ayudar a la gente y que me gustaría hacer esto, que es un refugio para las mujeres que sufren violencia cuando no saben a dónde ir”, expresó emocionada en un video difundido en sus redes sociales.
La vivienda, de casi 50 metros cuadrados, cuenta con cuatro ambientes, dos habitaciones y un baño. Será adaptada para cumplir con su nueva función social, en articulación con el municipio.
Una historia de superación personal
Nacida en Jujuy capital, Luz Tito es hija de Miguel Ángel Tito, exintendente de La Quiaca, con quien mantiene una relación distante. Su paso por Gran Hermano fue marcado por su personalidad competitiva y frontal, pero también por los momentos de vulnerabilidad que decidió compartir frente a las cámaras.
En una de las charlas más recordadas dentro de la casa, la joven confesó que había sido víctima de abuso sexual en su adolescencia: “Viví muchas cosas fuertes con mis pocos años que tengo, que son 21 y mi familia también a la par. En un momento abusaron de mí sexualmente y cuando no sabía dónde ir, me hubiera gustado mucho tener un lugar o apoyo. Apuntaría ahí, no por mí, sino por más mujeres también que callan”, relató entre lágrimas.
Ese episodio marcó su compromiso con causas vinculadas a la protección de mujeres y niños, algo que repitió en varias ocasiones durante el reality. “Siempre que podía, desde chiquita, me iba a cuidar a abuelos o a bebés. Después, también me gustaría ayudar mucho a las mujeres, crear un refugio para mujeres”, había adelantado.
De la televisión al activismo
Tras el final de Gran Hermano, Luz multiplicó su presencia en redes sociales —donde hoy supera los 600.000 seguidores— y comenzó a trabajar como modelo, influencer y participante de streams. Sin embargo, su decisión de donar el premio sorprendió incluso a sus fanáticos y generó un gran impacto en el norte argentino.
Para muchos, el gesto de Luz representa la materialización de un proyecto que comenzó en la televisión pero que busca dejar huella en la vida real. “Se me va a cumplir un sueño”, repitió al anunciar que la casa será transformada en un espacio de contención y acompañamiento para mujeres que atraviesan situaciones de violencia.