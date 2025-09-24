Emocionó a todos: ¿por qué Luz Tito decidió donar la casa que ganó en Gran Hermano?

El anuncio lo hizo rodeada por el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, y funcionarios municipales. “Estoy muy feliz, muy contenta. Estoy con muchas emociones porque se me va a cumplir un sueño. Ya he cerrado esto, de poder hacer una ayuda a todas las mujeres. Yo dije que entré a la casa de Gran Hermano para poder ayudar a la gente y que me gustaría hacer esto, que es un refugio para las mujeres que sufren violencia cuando no saben a dónde ir”, expresó emocionada en un video difundido en sus redes sociales.