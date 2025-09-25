Secciones
Peter Lanzani habló de la buena onda con los ex “Casi Ángeles”, pero omitió mencionar a una compañera

El actor estuvo con Mario Pergolini e hizo un repaso por algunas de las personas más importantes de su adolescencia.

Peter Lanzani habló de la buena onda con los ex “Casi Ángeles”, pero omitió mencionar a una compañera
Hace 1 Hs

“Casi Ángeles” sigue la carrera de Peter Lanzani y unos cuantos artistas más. Es que la serie creada por Cris Morena dejó los mejores recuerdos y experiencias en miles de argentinos que entre el 2007 y 2010 cursaban su adolescencia y juventud. Por eso es habitual que quienes participaron en la tira reciban consultas sobre sus ex compañeros y las anécdotas que dejó la telenovela.

Este miércoles, Lanzani fue el invitado estrella de Mario Pergolini en “Otro día perdido” y, como no podía ser de otra forma, tuvo que hablar del elenco de actores que incluía a “Lali” Espósito, quien además fue su novia. Pero en su repaso por la actualidad de sus vínculos amistosos omitió nombrar a una compañera: la “China” Suárez. Al parecer, el actor mantiene una buena relación con todos los actores de la telenovela, menos con la actual novia de Mauro Icardi.

Peter Lanzani ya no es amigo de la “China” Suárez

Ya sea por experiencias pasadas o por el momento de vida en que se encuentra cada uno, los caminos de Peter Lanzani y la “China” Suárez se separaron abismalmente. Por eso el actor ni la mencionó cuando Pergolini le preguntó por las reuniones de los ex “Casi Ángeles”.

El ambiente teatral y filmográfico vuelve a cruzar irremediablemente a los actores y así lo reconoció Lanzani al decir que se veían “cada tanto”. “A Cande (Vetrano) y a Lali las suelo ver bastante”, contó. Incluso hace algunas semanas fue a ver uno de los imponentes shows de la cantante y suelen encontrarse en presentaciones y alfombras rojas.

Enseguida reconoció que con Nicolás Vázquez los encuentros se redujeron y no se dan a menudo, pero que la relación se mantiene intacta pese a la distancia. “Cuando nos cruzamos, la mejor (onda)”, sentenció y dijo que el caso es el mismo con Gastón Dalmau.

“Con Agus Sierra me veo bastante (y con) Rochi Igarzabal”, contó. Por último, remarcó que no hubo “nada particular” que quebrara las relaciones dentro del elenco. “Nadie terminó enojado con nadie”, contó, sin haber mencionado ni por asomo a la “China”.

Es que la actriz, que hoy se encuentra viviendo en Turquía junto a sus hijos para acompañar la carrera de Icardi, parece haberse alejado de todo el ambiente Cris Morena. En paralelo, cientos de los fanáticos de Lali aseguran que la “China” ya había intentado meterse en medio de la relación que la cantante mantenía con Lanzani.

