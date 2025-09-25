Peter Lanzani habló de la buena onda con los ex “Casi Ángeles”, pero omitió mencionar a una compañera

Este miércoles, Lanzani fue el invitado estrella de Mario Pergolini en “Otro día perdido” y, como no podía ser de otra forma, tuvo que hablar del elenco de actores que incluía a “Lali” Espósito, quien además fue su novia. Pero en su repaso por la actualidad de sus vínculos amistosos omitió nombrar a una compañera: la “China” Suárez. Al parecer, el actor mantiene una buena relación con todos los actores de la telenovela, menos con la actual novia de Mauro Icardi.