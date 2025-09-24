“Se nos fue el partido de las manos”: la reflexión de Gallardo tras el 3-1 contra Palmeiras en San Pablo

El final estuvo cargado de polémicas. Gallardo se refirió a los reclamos de sus jugadores por la jugada que derivó en el segundo gol. “Se reclamaba eso, hubo un jugador tirado y el árbitro no supo manejarlo. Cobra algo que no se ve, estaba de espalda. En esa confusión dimos una ventaja que no puede pasar”. Más allá de los errores arbitrales, el entrenador no dudó en señalar que el quiebre estuvo en la falta de atención en momentos clave.