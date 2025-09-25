Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: cuál es su historia y cómo rezarle para pedir su ayuda

La historia de la Virgen de San Nicolás comenzó el 25 de septiembre de 1983, cuando se apareció ante Gladys Motta, una vecina de San Nicolás de los Arroyos, ciudad del norte bonaerense a orillas del río Paraná. Mientras rezaba un rosario en su habitación, Gladys vio a la Virgen vestida de azul, con el niño en brazos y un rosario en su mano.