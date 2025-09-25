“¡Viva la madre de los tucumanos!”: Carlos Sánchez celebró la tradicional misa para honrar a la Virgen Generala

Mensaje de compromiso y fe

El arzobispo también transmitió un mensaje de compromiso y fe. ‘Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos’, dijo Jesús. “Él está vivo y nos sostiene en la vida. Escuchemos cada día la palabra de Dios, palabras de misericordia, esperanza y amor, como lo hizo María. Jesús, en el evangelio de hoy, le encomienda a su madre que recorra el camino junto a sus hijos en cada peregrinación, como lo hace hoy. Cumple, de esa forma, el pedido de Jesús. Ella es vida, dulzura y esperanza nuestra. María nos pide que seamos también misioneros de esperanza y salgamos a anunciar la alegría del Evangelio en las familias tucumanas. Somos enviados a los que están privados de su libertad, a los que viven en la calle, a los pobres, a los que están en adicciones. Ellos nos necesitan. No podemos volver a casa igual que como llegamos, porque caminamos como peregrinos y volveremos a nuestras casas como misioneros de esperanza”, concluyó.