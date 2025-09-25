Tres inusuales hábitos que mejoran la salud intestinal y potencian la función cognitiva

El Kombucha (bebida de té negro) y el kefir (bebida a base de leche), son preparaciones de bebidas elaboradas a partir de la fermentación de bacterias y levaduras. Estas han demostrado ser sumamente beneficiosas para la salud. Un estudio ha relacionado el consumo de kefir con una mejorada memoria relacional (la habilidad de recordar caras y dónde dejamos las llaves, por ejemplo). Una de las razones de este efecto puede deberse a que esta bebida ayuda al intestino a producir metabolitos, que tienen un efecto antiinflamatorio en el cerebro y a la vez protegen la salud cognitiva.