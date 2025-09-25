Secciones
SociedadSalud

Tres inusuales hábitos que mejoran la salud intestinal y potencian la función cognitiva

Para reducir los riesgos de deterioro cognitivo y deficiente salud a nivel cerebral, existen estrategias que implican a nuestro intestino que pueden ayudar ampliamente a ese propósito.

Los hábitos que mejoran nuestra salud intestinal y cerebral. Los hábitos que mejoran nuestra salud intestinal y cerebral.
Hace 1 Hs

Las maneras en que nuestro cerebro se conecta con nuestro intestino implican conexiones que todavía la ciencia no puede terminar de comprender. Sin embargo, es un hecho que ambos órganos forman un vínculo estrecho, y así la salud de uno puede tener sus efectos en el otro. Así existen una serie de rutinas y hábitos que pueden mejorar la salud intestinal y por consecuencia promover el bienestar de nuestro cerebro.

Cómo mantener los intestinos “bajo control” para prevenir enfermedades

Cómo mantener los intestinos “bajo control” para prevenir enfermedades

Mientras que nuestro intestino no se encuentra resolviendo problemas matemáticos o intentando leer una novela, el contenido de células nerviosas del mismo puede igualar al de nuestro cerebro. Así, este órgano se comunica con el sistema central de nuestro cuerpo a través del nervio vago, del microbioma intestinal (una comunidad de bacterias y otros microbiomas) y a través del sistema inmune, hormonas y otros neurotransmisores.

Ambos órganos intrínsecamente conectados pueden afectarse mutuamente, por lo que cuidar de la salud de uno puede implicar también el bienestar del otro. Por ello existen una serie de hábitos un tanto inusuales que podemos llevar a cabo para mejorar nuestra salud intestinal y por ende potenciar la salud cerebral.

El consumo de comidas fermentadas como el Kefir ha demostrado beneficiar nuestra función cerebral, El consumo de comidas fermentadas como el Kefir ha demostrado beneficiar nuestra función cerebral,

Los hábitos poco habituales que mejoran la salud de nuestro intestino y cerebro

Uno a tres cafés cada día para estimular la función cerebral

El café está relacionado con un diverso y saludable microbioma intestinal. Este efecto puede estar relacionado con el alto contenido de polifenoles en el mismo, resultando en más de 800 a 1,600 mg que las personas consumen al día. Esta bebida es también sumamente beneficiosa para nuestro cerebro, siendo considerado el principal estimulador de este órgano. Los especialistas establecen que una a tres tazas por día del mismo ha demostrado tener un efecto protector contra el deterioro cognitivo.

Es importante resaltar que el café puede empeorar los problemas digestivos en algunas personas por lo que es mejor optar por café descafeinado o té. A la vez resulta fundamental no beber café por las tardes ya que puede interrumpir la calidad de nuestro sueño.

Dos comidas fermentadas por día para una mejor memoria

El Kombucha (bebida de té negro) y el kefir (bebida a base de leche), son preparaciones de bebidas elaboradas a partir de la fermentación de bacterias y levaduras. Estas han demostrado ser sumamente beneficiosas para la salud. Un estudio ha relacionado el consumo de kefir con una mejorada memoria relacional (la habilidad de recordar caras y dónde dejamos las llaves, por ejemplo). Una de las razones de este efecto puede deberse a que esta bebida ayuda al intestino a producir metabolitos, que tienen un efecto antiinflamatorio en el cerebro y a la vez protegen la salud cognitiva.

Otro estudio ha relacionado el consumo de kefir con una mejorada resiliencia emocional. Esto puede ser el resultado de los microbiomas producidos en el intestino que ayudan a generar un neurotransmisor llamado GABA que ayuda a inducir a estados de calma. Sin embargo, no solo el kefir ha demostrado ser un alimento fermentado beneficioso. Algunos quesos, yogurt, aceitunas frescas y pan de masa madre pueden provocar estos efectos.

Cinco colores al día para la salud mental

Algunos científicos y nutricionistas han explicado que deberíamos comer 30 plantas diferentes a la semana, sin embargo, la evidencia de esta afirmación es bastante débil. En cambio, enfocarnos en comer cinco diferentes colores al día sí que ha demostrado ser beneficioso para la salud.

Comer una gran variedad de vegetales asegura el consumo de una gran cantidad de fibra y una extendida cantidad de polifenoles diferentes, que son un grupo de antioxidantes. Los polifenoles promueven la producción de las “buenas” bacterias en nuestro intestino. Estos han demostrado reducir el riesgo de sufrir de depresión, disminuir el riesgo de deterioro cognitivo, menores problemas de fatiga mental y una mejorada actuación de nuestro cerebro.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las tres “C” para mejorar la calidad de vida ante el Alzheimer

Las tres “C” para mejorar la calidad de vida ante el Alzheimer

Mes del Alzheimer: cuáles son los primeros síntomas y en qué momento consultar con un médico

Mes del Alzheimer: cuáles son los primeros síntomas y en qué momento consultar con un médico

¿Qué sucede en nuestro cuerpo si comemos todos los días lo mismo?

¿Qué sucede en nuestro cuerpo si comemos todos los días lo mismo?

Día mundial del Alzheimer: cuáles son sus factores de riesgo y cómo evitarlos para prevenir la enfermedad

Día mundial del Alzheimer: cuáles son sus factores de riesgo y cómo evitarlos para prevenir la enfermedad

ACV: cómo reconocer sus síntomas a tiempo y evitar secuelas graves

ACV: cómo reconocer sus síntomas a tiempo y evitar secuelas graves

Lo más popular
Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
1

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
2

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires
3

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires

Día de la Virgen de La Merced: de basural a santuario, la fe que limpió un barrio
4

Día de la Virgen de La Merced: de basural a santuario, la fe que limpió un barrio

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación
5

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación

Causa Alberdi: “Chipi” Giménez habría sufrido apremios ilegales en la cárcel de Benjamín Paz
6

Causa Alberdi: “Chipi” Giménez habría sufrido apremios ilegales en la cárcel de Benjamín Paz

Más Noticias
Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

Suenan las alarmas por los barrabravas

Suenan las alarmas por los barrabravas

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Comentarios