Secciones
Seguridad

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
PELEA. Según los informes, la pareja habría mantenido una fuerte discusión previo que se produzcan las quemaduras. PELEA. Según los informes, la pareja habría mantenido una fuerte discusión previo que se produzcan las quemaduras.
Hace 1 Hs

Un hombre de 39 años y una mujer de 36 ingresaron en la tarde noche de este miércoles, 24 de setiembre, al hospital Centro de Salud, donde permanecen en estado crítico. Según las primeras informaciones, presentan lesiones por combustión intencional de un líquido inflamable. Habrían discutido en el domicilio donde conviven en San Pablo.

Por el hecho tomó intervención la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios 1, subrogada por Carlos Sale. Entre las primeras medidas, se dispuso la actuación del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales que trabaja en la vivienda de la pareja, ubicada en el barrio La Merced, de la localidad de San Pablo.

Conforme a las primeras averiguaciones, se encontraban en dicho domicilio cuando alrededor de las 18 se habría producido una discusión entre ambos, que terminó con los dos prendidos fuego. En primer lugar fueron trasladados al hospital de San Pablo, para luego ser derivados al Centro de Salud donde se encuentran internados en grave estado.

Un niño de 10 años sufrió graves quemaduras y tuvo que ser trasladado en el avión sanitario al Garrahan

Un niño de 10 años sufrió graves quemaduras y tuvo que ser trasladado en el avión sanitario al Garrahan

Según información preliminar, la mujer presentaria el 90% del cuerpo afectado por quemaduras graves, mientras que el hombre tiene el 70% quemado.

Temas San PabloHospital Centro de Salud Zenón SantillánInseguridad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo lidian con el celular cuatro de los universitarios con mejor promedio de Tucumán
1

Cómo lidian con el celular cuatro de los universitarios con mejor promedio de Tucumán

Inscribite al festival Yo te la canto y mostrá tu talento en el Teatro Alberdi
2

Inscribite al festival "Yo te la canto" y mostrá tu talento en el Teatro Alberdi

Cómo hacer que tus ahorros empiecen a generar ganancias desde hoy
3

Cómo hacer que tus ahorros empiecen a generar ganancias desde hoy

Efemérides del miércoles 24 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del miércoles 24 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
5

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Cine nacional: “Belén vio la película y estaba muy contenta”
6

Cine nacional: “Belén vio la película y estaba muy contenta”

Más Noticias
Cosifind: el buscador de productos en tu ciudad

Cosifind: el buscador de productos en tu ciudad

El reconocimiento del Estado de Palestina genera opiniones encontradas

El reconocimiento del Estado de Palestina genera opiniones encontradas

Belgrano, el brillante hombre de acción al que muchos no quisieron escuchar

Belgrano, el brillante hombre de acción al que muchos no quisieron escuchar

Nadie persuadió a Belgrano de dar batalla en Tucumán; siempre estuvo convencido

Nadie persuadió a Belgrano de dar batalla en Tucumán; siempre estuvo convencido

Trump desató la polémica: qué dice la ciencia sobre el paracetamol en el embarazo

Trump desató la polémica: qué dice la ciencia sobre el paracetamol en el embarazo

Trump contra el paracetamol: cinco claves para no entrar en pánico ante noticias de salud

Trump contra el paracetamol: cinco claves para no entrar en pánico ante noticias de salud

Cine nacional: “Belén vio la película y estaba muy contenta”

Cine nacional: “Belén vio la película y estaba muy contenta”

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios