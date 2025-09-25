Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Un hombre de 39 años y una mujer de 36 ingresaron en la tarde noche de este miércoles, 24 de setiembre, al hospital Centro de Salud, donde permanecen en estado crítico. Según las primeras informaciones, presentan lesiones por combustión intencional de un líquido inflamable. Habrían discutido en el domicilio donde conviven en San Pablo.