¿Messi “gambeteó” a Milei? el rosarino se habría negado a una foto y la AFA se burló con ironías

Según informó Doble Amarilla, el presidente Javier Milei viajó a Nueva York en el marco de la Asamblea de la ONU con la intención de conseguir una foto con Lionel Messi, que jugaba con Inter Miami frente a New York City. La gestión la venían impulsando desde hacía 20 días Karina Milei, Daniel Scioli y Gerardo Werthein, pero la imagen nunca se concretó pese a que se la consideraba clave para las elecciones del 26 de octubre.
Tras su encuentro con Donald Trump, Milei redobló los intentos, aunque Messi fue contundente al explicar que “tenía una agenda complicada porque jugaba a la noche y luego dejaba la Gran Manzana”. Además, aclaró a los allegados del mandatario que “siempre busca estar ajeno de cualquier cuestión política, ya sea del ámbito argentino o internacional, y la inmediatez de las elecciones suponían un aprovechamiento de esa foto”.
Los primeros contactos se dieron a comienzos de septiembre, cuando se confirmó que la estadía de Milei en Estados Unidos coincidía con el partido de Inter Miami en Nueva York. Incluso se evaluó que el Presidente asistiera al estadio para verlo jugar. Mientras tanto, la delegación de AFA encabezada por Claudio Tapia mantuvo reuniones con Messi y Rodrigo De Paul, como ya había ocurrido el lunes en Miami por el cumpleaños del “Chiqui”.
En paralelo, el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, salió al cruce con ironía. “Karina consiguió el 3, pero no llegó al 10. Sigan participando, hay grandes premios. En fin”. Horas antes ya había cuestionado la ausencia del Gobierno en la cumbre del Mundial 2030 con una frase lapidaria. “Un Gobierno y un Presidente que odian lo popular, odian el fútbol. Hoy Milei le dio la espalda a la iniciativa más importante de la historia del fútbol sudamericano”.
El trasfondo político y deportivo
Toviggino agregó que “mientras Conmebol aprobaba la propuesta para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones y el grupo completo en Argentina, el Leoncito decidió ningunear la iniciativa y oponerse”. También apuntó que “nadie asistió a la reunión en representación del Gobierno” y lanzó otra crítica: “solo le preocupa el rescate de los fugadores. Quizá como en FIFA la regla del 3% no funciona, el tema no interesa”. Finalmente cerró con un mensaje cargado de ironía: “Un gobierno que detesta el Carnaval del Fútbol. Por suerte no llegan ni a 2030, perdón ni a 2027. En fin”.