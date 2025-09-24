¿Messi “gambeteó” a Milei? el rosarino se habría negado a una foto y la AFA se burló con ironías

El trasfondo político y deportivo

Toviggino agregó que “mientras Conmebol aprobaba la propuesta para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones y el grupo completo en Argentina, el Leoncito decidió ningunear la iniciativa y oponerse”. También apuntó que “nadie asistió a la reunión en representación del Gobierno” y lanzó otra crítica: “solo le preocupa el rescate de los fugadores. Quizá como en FIFA la regla del 3% no funciona, el tema no interesa”. Finalmente cerró con un mensaje cargado de ironía: “Un gobierno que detesta el Carnaval del Fútbol. Por suerte no llegan ni a 2030, perdón ni a 2027. En fin”.