Digesto Jurídico: el Concejo Deliberante de la capital depura 700 ordenanzas

Sobre la no validez de las leyes municipales, el Concejo distingue dos conceptos. Por un lado, se hace referencia a la normativa derogada, que se refiere a las ordenanzas que perdieron su vigencia a través de un acto formal (de manera expresa o tácita). Y por el otro, las normas caducas son aquellas que pierden operatividad porque se cumplió su objeto o se agotó su plazo, sin que medie un acto formal derogatorio.