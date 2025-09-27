Cómo aliviar los síntomas de la alergia estacional en primavera

La llegada de la primavera suele traer días más largos, temperaturas agradables y paisajes repletos de flores. Sin embargo, para millones de personas en el mundo también marca el inicio de una etapa difícil: la alergia estacional. Estornudos frecuentes, picazón en los ojos, congestión nasal y cansancio son solo algunos de los síntomas que pueden afectar la calidad de vida en esta época.