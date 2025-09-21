San Lorenzo de Santa Ana y Newbery repartieron puntos en un duelo vibrante

San Fernando derrotó a San Antonio por 3 a 0 y se subió al segundo puesto del grupo B de la zona Campeonato del Anual de Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol. Con esta victoria, el equipo dirigido por Diego Leguizamón alcanzó los 10 puntos y quedó a cuatro del líder Graneros. Los goles del “Huracán Verde” fueron convertidos por Franco Caro en el primer tiempo, y por Benjamín Soria y Alexis Ponce en el complemento.
En este mismo grupo, San Lorenzo de Santa Ana empató 2 a 2 con Jorge Newbery. Guillermo Núñez anotó los dos tantos de los “Coreanos”, el primero de penal, mientras que Carlos Vázquez y Santiago Albornoz marcaron para los “Aviadores”.
Por la zona A, en Tafí Viejo, Villa Mitre igualó 2 a 2 con San Juan. Nahuel Herrera y Mariano Nobau convirtieron para los locales, en tanto que Matías Prado señaló un doblete para el “Santo del Este”, que quedó a cinco puntos de Tucumán Central.
En la zona Repechaje, por la sexta jornada (primera de los desquites), Deportivo Aguilares superó 2 a 0 a Experimental con goles de Santiago Díaz. Además, Lastenia (Samuel Páez y Carlos Alderete) venció 2 a 1 a Juventud Unida (Facundo Comán) y La Providencia le ganó 2 a 1 a Santa Ana gracias a un doblete de Nahuel Brizuela (Franco Borque descontó).
En la Primera B, por el grupo A, Ñuñorco goleó 5 a 0 a La Colonia; mientras que por el grupo B, San Ramón superó 2 a 0 a Cruz Alta.