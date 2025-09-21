San Lorenzo de Santa Ana y Newbery repartieron puntos en un duelo vibrante

San Fernando derrotó a San Antonio por 3 a 0 y se subió al segundo puesto del grupo B de la zona Campeonato del Anual de Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol. Con esta victoria, el equipo dirigido por Diego Leguizamón alcanzó los 10 puntos y quedó a cuatro del líder Graneros. Los goles del “Huracán Verde” fueron convertidos por Franco Caro en el primer tiempo, y por Benjamín Soria y Alexis Ponce en el complemento.