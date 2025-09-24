Secciones
DeportesFútbol

Conmebol impulsa un Mundial con 64 equipos: así es el proyecto que sueña Alejandro Domínguez

La idea es que se ponga en práctica en 2030, año en el que se celebrará el centenario del máximo torneo de fútbol a nivel selecciones.

Conmebol impulsa un Mundial con 64 equipos: así es el proyecto que sueña Alejandro Domínguez
Hace 1 Hs

Para el Mundial 2030, que marcará el centenario del torneo, la FIFA analiza ampliar la participación de selecciones de 48 (como será en 2026) a 64. La Conmebol impulsa la iniciativa, con el objetivo de que Sudamérica tenga más partidos, incluyendo los tres juegos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Esta semana se celebró una reunión en Nueva York para presentar formalmente la propuesta. Participaron Alejandro Domínguez (Conmebol), Gianni Infantino (FIFA), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), Claudio “Chiqui” Tapia (AFA), Mattias Grafström (secretario general de la FIFA) e Ignacio Alonso (AUF), mientras que el presidente argentino Javier Milei no estuvo presente.

Actualmente, el Mundial 2030 contará con un formato histórico, al disputarse en seis países y tres continentes (se suman España, Portugal y Marruecos). Si se aprueba la propuesta, los partidos aumentarían de 104 a 128, con 16 grupos de cuatro equipos: 13 en Europa y Marruecos y tres en Sudamérica. Clasificarían los dos mejores de cada grupo, siguiendo luego la fase de eliminación directa, desde 16avos. hasta la final.

El cambio también afectaría las plazas por confederación. En Sudamérica, se consideran sedes el Monumental (Buenos Aires), el Centenario (Montevideo) y en Asunción el Defensores del Chaco o el Nuevo Estadio Nacional. Los primeros partidos se jugarían entre el 8 y 9 de junio, y el resto del torneo, entre el 13 de junio y el 21 de julio, en distintas ciudades de España, Portugal y Marruecos.

Alejandro Domínguez destacó: “El centenario será único, con 64 selecciones y tres continentes. Queremos que todos puedan vivir la experiencia del Mundial”, sentenció.

Temas EspañaEstados Unidos de AméricaBuenos AiresUruguayParaguayFédération Internationale de Football AssociationPortugalAlejandro Dominguez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano
1

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
2

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
3

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
4

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo
5

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar
6

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Más Noticias
Atlético Tucumán baja tres jugadores de Primera para reforzar la Reserva ante Platense

Atlético Tucumán baja tres jugadores de Primera para reforzar la Reserva ante Platense

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Murió Claudia Cardinale: su legado como actriz y la historia del hijo al que hizo pasar por su hermano menor durante años

Murió Claudia Cardinale: su legado como actriz y la historia del hijo al que hizo pasar por su hermano menor durante años

Lujo, moda y marihuana: el caso de la ex modelo que irá a juicio en Salta

Lujo, moda y marihuana: el caso de la ex modelo que irá a juicio en Salta

¿Quién es Isha Escribano? La prima trans de Máxima Zorreguieta que enfrentó el abandono familiar

¿Quién es Isha Escribano? La prima trans de Máxima Zorreguieta que enfrentó el abandono familiar

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Comentarios