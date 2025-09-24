Conmebol impulsa un Mundial con 64 equipos: así es el proyecto que sueña Alejandro Domínguez

Para el Mundial 2030, que marcará el centenario del torneo, la FIFA analiza ampliar la participación de selecciones de 48 (como será en 2026) a 64. La Conmebol impulsa la iniciativa, con el objetivo de que Sudamérica tenga más partidos, incluyendo los tres juegos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay.
Esta semana se celebró una reunión en Nueva York para presentar formalmente la propuesta. Participaron Alejandro Domínguez (Conmebol), Gianni Infantino (FIFA), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), Claudio “Chiqui” Tapia (AFA), Mattias Grafström (secretario general de la FIFA) e Ignacio Alonso (AUF), mientras que el presidente argentino Javier Milei no estuvo presente.
Actualmente, el Mundial 2030 contará con un formato histórico, al disputarse en seis países y tres continentes (se suman España, Portugal y Marruecos). Si se aprueba la propuesta, los partidos aumentarían de 104 a 128, con 16 grupos de cuatro equipos: 13 en Europa y Marruecos y tres en Sudamérica. Clasificarían los dos mejores de cada grupo, siguiendo luego la fase de eliminación directa, desde 16avos. hasta la final.
El cambio también afectaría las plazas por confederación. En Sudamérica, se consideran sedes el Monumental (Buenos Aires), el Centenario (Montevideo) y en Asunción el Defensores del Chaco o el Nuevo Estadio Nacional. Los primeros partidos se jugarían entre el 8 y 9 de junio, y el resto del torneo, entre el 13 de junio y el 21 de julio, en distintas ciudades de España, Portugal y Marruecos.
Alejandro Domínguez destacó: “El centenario será único, con 64 selecciones y tres continentes. Queremos que todos puedan vivir la experiencia del Mundial”, sentenció.