Septiembre Musical: noche de jazz y de tributos folclóricos

Un recorrido por el jazz rioplatense de los hermanos Fattoruso, el candombe de Rubén Rada, los boleros de Chico Navarro o clásicos de Wayne Shorter circula en la propuesta que el trío integrado por Daniel Maza en bajo, Hernán Jacinto en teclados y Pipí Piazzolla en batería presentará en el 65º Septiembre Musical, desde las 21 en el Teatro Belgrano (Crisóstomo Álvarez 765). La formación reúne distintos orígenes de la música popular y se centrará en compositores de Uruguay (país natal de Maza) y la Argentina. Como invitado especial estará la banda tucumana Tres Piernas, con funk y folclore fusión instrumental, que integran Nico Peralta, Cristian Medina y Jorge Luna. Los socios de Club LA GACETA tienen 2x1 en entradas.
Otra opción para escuchar jazz será aportada por Natural Trío en Papaya Bar (Balcarce 527), sin cobro de derecho de espectáculo, que sumará baladas y bossa nova a cargo de las tucumanas Celia Mirabella, Ana Quinteros Orio y Dana Yalour. Dentro del mismo ciclo gratuito Cultura Bar, Franco López Ríos llevará su folclore a Casa Croix (El Corte, avenida Aconquija 3.411), desde las 21 para presentar su primer disco solista, “Abrojadito en el alma”.
En tanto, habrá dos homenajes gratuitos a creadores tucumanos del folclore. La obra de Néstor Poli Soria será recreada a las 21 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251) en el espectáculo “Para los que quieran sentirme cantar”, a cargo de Francisco Santamarina, Sofía Ascárate, Carla Guzmán, Juan Pablo Ance y Miguel Agüero. Y a las 21.30, en la Sociedad Española de Tafi Viejo (avenida Alem 418), se recordará a Osvaldo Manuel Chichí Costello, a 40 años de su fallecimiento. Actuarán Luciano Zelaya, Nacho Cuellar, Belén y Sol Gramajo, Matías Oliva, Gabriel Ibáñez, Jesús Ferreyra, Isaac Nieva y Martín Gramajo, con la participación de Gaby Costello y el Coro de Niños de la Escuela que lleva el nombre del poeta.
Teatro y danza
Por fuera del Septiembre Musical, a las 21.30, en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), el Elenco Creativo de Teatro que dirige Juan Pablo Farall presentará “Tres en uno”, escenas de tres comedias reunidas en un sólo espectáculo: “Clik”, “Prohibido suicidarse en primavera” y “La última cena”. Actúan Emanuel Gall, María Claudia Albornoz, María Dolores Farall, Stella Maris Salazar, María Celeste de Haro Barbás, Pao Ucciardello, Gerardo Trabazo Ruiz Huidobro, Franco Recchini, José Gabriel Suárez, Verónica Robledo, Nicolás Véliz Espinosa, Marcos Páez de la Torre, Paula Nieves De Martino, Natalia Inés Medina, Andrea Leticia Córdoba, Sandra Fernández, María José Medina, Martina Gabarain, Pablo Neme, Rodolfo Valoy García, Adriana Nuñez y Orly González.
En tanto, con la dirección de Ana Teitelbaum, Guillermo Katz protagoniza “Toda la noche galoparé así”, una indagación sobre el movimiento, el cuerpo y el entorno, incluyendo la reacción del público. La obra de danza contemporánea tendrá su última función esta noche a las 21.30 en el Teatro Alberdi (Crisostomo Álvarez y Jujuy).