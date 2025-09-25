Septiembre Musical: noche de jazz y de tributos folclóricos

En tanto, habrá dos homenajes gratuitos a creadores tucumanos del folclore. La obra de Néstor Poli Soria será recreada a las 21 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251) en el espectáculo “Para los que quieran sentirme cantar”, a cargo de Francisco Santamarina, Sofía Ascárate, Carla Guzmán, Juan Pablo Ance y Miguel Agüero. Y a las 21.30, en la Sociedad Española de Tafi Viejo (avenida Alem 418), se recordará a Osvaldo Manuel Chichí Costello, a 40 años de su fallecimiento. Actuarán Luciano Zelaya, Nacho Cuellar, Belén y Sol Gramajo, Matías Oliva, Gabriel Ibáñez, Jesús Ferreyra, Isaac Nieva y Martín Gramajo, con la participación de Gaby Costello y el Coro de Niños de la Escuela que lleva el nombre del poeta.