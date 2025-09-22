Secciones
EspectáculosGuía para salir

El Septiembre Musical vibra con la nueva edición del Festival Guitarras del Mundo

La propuesta con entrada libre reunirá a concertistas locales, a una reconocida intérprete nacional y a un invitado internacional.

SEPTIEMBRE MUSICAL. El Festival Guitarras del Mundo regresa a Tucumán con artistas de Argentina, Perú y la escena local en el Teatro San Martín. SEPTIEMBRE MUSICAL. El Festival Guitarras del Mundo regresa a Tucumán con artistas de Argentina, Perú y la escena local en el Teatro San Martín. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

La música tiene el poder de conectar a las personas sin necesidad de palabras. Esa es la esencia del Festival Guitarras del Mundo, que este año regresa a Tucumán en el ámbito del 65° Septiembre Musical. Organizado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), con apoyo del Ente Cultural de la Provincia y del Consejo Federal de Inversiones, el encuentro se realizará el viernes 26 de septiembre a las 21 en el Teatro San Martín. El espectáculo tiene entrada libre.

El festival nació con la idea de difundir la guitarra como instrumento universal y, con el paso del tiempo, se consolidó como un espacio de integración cultural. En cada edición, distintos intérpretes llevan al público por un viaje sonoro que combina lo clásico, lo popular y lo experimental. 

La grilla de esta edición

Este año la programación incluye a seis representantes de la escena local: Marco Ceraolo; el dúo integrado por María del Valle Dip junto a una flautista invitada, Victoria López; Paula Mercado; Daniel Albarracín y María Lastra. Cada uno aportará su estilo y formación, con repertorios que van desde lo académico hasta propuestas más contemporáneas.

La grilla se completa con la guitarrista argentina Mariana Márquez y el peruano Percy Murguía Márquez, quienes llegan como invitados especiales. La presencia de artistas de renombre subraya la jerarquía del encuentro y lo posiciona como un punto de referencia en el calendario cultural del país.

Una noche abierta a todo público

El acceso gratuito es un aspecto que diferencia al Festival Guitarras del Mundo. Para muchos estudiantes y familias tucumanas, representa una oportunidad de acercarse a un espectáculo de calidad sin que el dinero sea una barrera. 

El Teatro San Martín se transformará así en un espacio de encuentro, donde cada acorde servirá para conectar generaciones, géneros y culturas.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánEnte CulturalEnte Cultural de TucumánTeatro San MartínSeptiembre MusicalJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
1

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
2

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”
3

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
4

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1
5

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”
6

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”

Más Noticias
Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

¿Cuál es el órgano más comprometido en la salud de Thiago Medina?

¿Cuál es el órgano más comprometido en la salud de Thiago Medina?

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Comentarios