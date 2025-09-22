El Septiembre Musical vibra con la nueva edición del Festival Guitarras del Mundo

La música tiene el poder de conectar a las personas sin necesidad de palabras. Esa es la esencia del Festival Guitarras del Mundo, que este año regresa a Tucumán en el ámbito del 65° Septiembre Musical. Organizado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), con apoyo del Ente Cultural de la Provincia y del Consejo Federal de Inversiones, el encuentro se realizará el viernes 26 de septiembre a las 21 en el Teatro San Martín. El espectáculo tiene entrada libre.