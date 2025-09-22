El Septiembre Musical vibra con la nueva edición del Festival Guitarras del Mundo

La música tiene el poder de conectar a las personas sin necesidad de palabras. Esa es la esencia del Festival Guitarras del Mundo, que este año regresa a Tucumán en el ámbito del 65° Septiembre Musical. Organizado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), con apoyo del Ente Cultural de la Provincia y del Consejo Federal de Inversiones, el encuentro se realizará el viernes 26 de septiembre a las 21 en el Teatro San Martín. El espectáculo tiene entrada libre.
El festival nació con la idea de difundir la guitarra como instrumento universal y, con el paso del tiempo, se consolidó como un espacio de integración cultural. En cada edición, distintos intérpretes llevan al público por un viaje sonoro que combina lo clásico, lo popular y lo experimental.
La grilla de esta edición
Este año la programación incluye a seis representantes de la escena local: Marco Ceraolo; el dúo integrado por María del Valle Dip junto a una flautista invitada, Victoria López; Paula Mercado; Daniel Albarracín y María Lastra. Cada uno aportará su estilo y formación, con repertorios que van desde lo académico hasta propuestas más contemporáneas.
La grilla se completa con la guitarrista argentina Mariana Márquez y el peruano Percy Murguía Márquez, quienes llegan como invitados especiales. La presencia de artistas de renombre subraya la jerarquía del encuentro y lo posiciona como un punto de referencia en el calendario cultural del país.
Una noche abierta a todo público
El acceso gratuito es un aspecto que diferencia al Festival Guitarras del Mundo. Para muchos estudiantes y familias tucumanas, representa una oportunidad de acercarse a un espectáculo de calidad sin que el dinero sea una barrera.
El Teatro San Martín se transformará así en un espacio de encuentro, donde cada acorde servirá para conectar generaciones, géneros y culturas.