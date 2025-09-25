Estrenos de cine: DiCaprio, un exrevolucionario perseguido y en crisis familiar

Paul Thomas Anderson es un director de culto contemporáneo, versátil en su propuesta pero siempre con filmes atractivos y disímiles. Abordó la era de oro del porno en “Boogie nights”, la comedia romántica en “Embriagado de amor” o “Licorice Pizza”, la ambición extrema en “Petróleo sangriento”, la manipulación en “The master” y la sutileza en “El hilo invisible”. Nominado a varios Oscar, ganó premios en Cannes, Berlín, Venecia y el Bafta británico. Ahora se mete con la acción con tinte de mensaje político “Una batalla tras otra”, responsable también del guión y al frente de un elenco coral de lujo: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Wood Harris y Alana Haim.
DiCaprio personifica a Bob Ferguson, un exrevolucionario ahora drogadicto y alcohólico, cuya vida da un giro cuando su hija Willa desaparece al mismo tiempo en que es perseguido por un enemigo de su pasado, que reaparece después de 16 años para vengarse. Desesperado por encontrarla, se ve obligado a confrontar viejas heridas y a recurrir a un grupo de antiguos compañeros con sobrada experiencia militar, liderados por el experimentado Sensei Sergio.
El grupo planea enfrentarse a fuerzas peligrosas, combinando astucia, estrategia y habilidades adquiridas en su pasado militante. La trama mezcla acción, suspenso y redención mientras lucha por reconciliarse con su historia y volver con la joven.
El filme está basado en la novela “Vineland”, escrita por Thomas Pynchon y que refiere a la revolución conservadora de Ronald Reagan, con los restos del hippismo y las operaciones sucias contra el sandinismo de fondo. Pero Anderson salta a la actualidad derechista de Donald Trump con su cruzada contra la inmigración y su idea de gendarme global. La idea de un Estado autoritario, con conceptos imperialistas y tendencias fascistas atraviesan uno y otro momento.
La vieja brigada de Bob se levanta contra todo ello, con explosiones, robos bancarios y liberación de latinos cerca de ser deportados con técnicas de guerrilla urbana. Pero el presente lo encuentra apagado, lejos de esa vitalidad rebelde, que se reactiva ante la aparición del siniestro coronel Steven J. Lockjaw, quien quiere atrapar como sea a todos los veteranos insurgentes, ya retirados y casi olvidados.
Si bien es una ficción absoluta, lo cierto es que en Estados Unidos existió el grupo radical Weather Underground, que motorizó sus acciones violentas durante la guerra de Vietnam, que fueron recordados en “Pacto de silencio”, dirigida y protagonizada por Robert Redford. De algún modo, y sin pretenderlo, “Una batalla...” termina evocando y homenajeando al célebre artista el recientemente fallecido.
Anderson mezcla intriga, traición, drama familiar, thriller y comedia satírica para retratar un país fracturado, donde se expone el racismo con orgullo y la violencia parece no tener límites claros, con armas por todos lados. Si los representantes del poder institucional se muestran como crueles criminales, los rebeldes tienen desdibujados los principios de antaño y son más un grupo de veteranos en autoayuda para superar adicciones que ejemplos a seguir por una juventud a la deriva.
Otros filmes
Desafío de “La larga marcha”
“La larga marcha” fue la primera novela escrita por Stephen King, aunque fue publicada con el seudónimo de Richard Bachman luego de “Carrie”. El relato distópico de un futuro indeterminado donde 100 jóvenes deben caminar sin descanso para ganar fama y fortuna. Detenerse es morir en un guión con claras referencias sociales sobre la presión, la competencia y los límites de la resistencia física y emocional. Transformar este libro en una película para los adolescentes de este siglo era una deuda que se cancela con el estreno de “Camina o muere” (en su título en español), inquietante adaptación dirigida por Francis Lawrence (“Los juegos del hambre”). En el elenco están Roman Griffin Davis, Charlie Plummer, Ben Wang, Cooper Hoffman, Tut Nyuot, Mark Hamill y Judy Greer.
“Hamilton”, un musical exitoso
El musical de Broadway más famoso de la década llega a las salas tucumanas. “Hamilton” es la historia cantada de uno de los llamados “padres fundadores de Estados Unidos” por su trabajo en la emancipación del país y luego, primer secretario de Tesoro norteamericano. La película es la grabación de una función en 2015 con el elenco original encabezado por Lin-Manuel Miranda (aparte de componer al personaje principal, escribió el guión y la música), y es una producción Disney+ de 2020 que no envejece. La partitura utiliza ritmos de hip hop, jazz, R&B, soul y melodías tradicionales, bajo el concepto de Miranda de narrar “la América de entonces, explicada por la América de ahora”. El filme fue dirigido y producido por Thomas Kail y ganó el premio Critics Choice Award.
Gabby pasa a la gran pantalla
“La casa de muñecas de Gabby” es una exitosa serie infantil de Netflix, que reúne actuación en vivo con personajes animados, donde la protagonista interactúa con simpáticos y especiales gatitos en las distintas habitaciones de un especial juguete. la propuesta llega ahora a la pantalla grande, con la dirección de Ryan Crego y las actuaciones de Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig, Thomas Lennon, Jason Mantzoukas y Gloria Estefan. Gabby sale de viaje con su abuela Gigi rumbo al maravilloso paraíso urbano de San Gatiscom pero cuando su posesión más preciada acaba en manos de la excéntrica señora Vera,se embarca en una aventura en el mundo real para reunir a los gatitos y salvar su casa soñada antes de que sea demasiado tarde.
Espacio Incaa, con dos filmes
Dos producciones documentales se proyectarán sucesivamente en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251). A las 20 se verá “Un mundo recobrado”, de Laura Bondarevsky, que busca recrear, entre recuerdos, cartas y testimonios, la historia su abuela adoptiva Yenia Dumnova para construir su propia relación con el exilio, la familia, el arte y la muerte, con elementos de ficción. A las 22, con acceso libre, se proyectará “La ferme des Bertrand” -foto-, en el que Gilles Perret regresa a la granja de sus vecinos para retratar el traspaso generacional del trabajo agrícola. Por aparte, a las 20.30 en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240), con entrada gratis se verá el filme ruso “Solaris”, de Andrei Tarkovsky, sobre un científico que debe investigar la muerte de un médico en un remoto planeta.