Estrenos de cine: DiCaprio, un exrevolucionario perseguido y en crisis familiar

“Hamilton”, un musical exitoso

El musical de Broadway más famoso de la década llega a las salas tucumanas. “Hamilton” es la historia cantada de uno de los llamados “padres fundadores de Estados Unidos” por su trabajo en la emancipación del país y luego, primer secretario de Tesoro norteamericano. La película es la grabación de una función en 2015 con el elenco original encabezado por Lin-Manuel Miranda (aparte de componer al personaje principal, escribió el guión y la música), y es una producción Disney+ de 2020 que no envejece. La partitura utiliza ritmos de hip hop, jazz, R&B, soul y melodías tradicionales, bajo el concepto de Miranda de narrar “la América de entonces, explicada por la América de ahora”. El filme fue dirigido y producido por Thomas Kail y ganó el premio Critics Choice Award.