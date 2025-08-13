Leonardo DiCaprio vs. la Guardia Civil: el verdadero motivo del ‘altercado’ en Ibiza

Testigos afirman que los agentes controlaron el aforo pidiendo a los asistentes que mostraran sus invitaciones y retirando a quienes no figuraban en la lista. En cuanto al encuentro de DiCaprio con las autoridades, el citado medio asegura que todo transcurrió con normalidad: “La Guardia Civil le pidió la documentación y el actor colaboró. Accedió a pie a la fiesta y luego bajó nuevamente a la zona de aparcamientos al acabar el evento”.