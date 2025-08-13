 Leonardo DiCaprio vs. la Guardia Civil: el verdadero motivo del ‘altercado’ en Ibiza
Leonardo DiCaprio vs. la Guardia Civil: el verdadero motivo del ‘altercado’ en Ibiza

El actor de Hollywood fue visto saliendo de una fiesta en la isla pitiusa y su encuentro con los agentes de seguridad se convirtió en noticia. Lo que realmente pasó y las dos versiones que circulan sobre el incidente.

Leonardo DiCaprio, parado por la Guardia Civil tras acudir a una exclusiva fiesta en Ibiza. ARCHIVO
Hace 18 Min

Ibiza vuelve a ser escenario de momentos que acaparan titulares internacionales. Esta vez, el protagonista es Leonardo DiCaprio, que vivió un curioso episodio con agentes de la Guardia Civil durante sus vacaciones en la isla pitiusa.

El hecho se conoció gracias a TardeAR, donde el paparazzi Sergio Garrido relató que el actor estadounidense tuvo un “altercado” con los agentes al salir de una fiesta, supuestamente organizada por el actor y cantante Aron Piper para presentar su nueva canción. Entre los invitados también se encontraban nombres como Kendall Jenner, Miguel Ángel Silvestre, Jon Kortajarena o Ester Expósito.

“DiCaprio va a todo tipo de eventos, quizá se equivocó. Al salir se encontró con un control”, comentó Garrido, mientras en pantalla se mostraban imágenes del intérprete “supertapado” y con la cabeza agachada. Según el reportero, el evento era “ilegal” y las autoridades acudieron para “desmantelarlo”.

Sin embargo, la versión publicada por el Diario de Ibiza, citando a GQ, apunta a un contexto distinto: a la fiesta habrían acudido más personas de las previstas, lo que provocó que los alrededores de la villa se llenaran de coches mal aparcados. Este fue el verdadero motivo por el que la Guardia Civil se desplazó hasta el lugar.

Testigos afirman que los agentes controlaron el aforo pidiendo a los asistentes que mostraran sus invitaciones y retirando a quienes no figuraban en la lista. En cuanto al encuentro de DiCaprio con las autoridades, el citado medio asegura que todo transcurrió con normalidad: “La Guardia Civil le pidió la documentación y el actor colaboró. Accedió a pie a la fiesta y luego bajó nuevamente a la zona de aparcamientos al acabar el evento”.

Sea como fuere, el episodio confirma que, en Ibiza, hasta un simple control de aforo puede convertirse en noticia mundial cuando involucra a una estrella de Hollywood.

