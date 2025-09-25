Cartas de lectores: el salvataje

La avaricia de Caputo, la ingenuidad de Milei, la crisis económica, el resultado electoral y la corrupción en el entorno del Presidente, crearon un escenario económico, político, institucional y financiero grave, que pone al País al borde del default, y al Presidente en la necesidad de una lobotomía financiera, para zafar del encierro cambiario. Para salir de la reclusión, el personaje del filme “Atrapado sin Salida” (“Como Atrapado sin Salida”, LA GACETA, 12/09/25) tuvo que someterse a una lobotomía, que lo llevó a la muerte. El posteo de Trump, hasta hoy, no lo puede sacar a Milei del brete financiero, por lo tanto después de octubre, estará expuesto a una interpelación, o a un juicio político, que podría ser el final de la gestión como el caso de Mac Murphy, pero en esta oportunidad sin intervención neuroquirúrgica . La incertidumbre del resultado electoral de octubre, la mentira del equilibrio fiscal, el aumento exponencial de la base monetaria, los pesos que se sacan de circulación para comprar dólares, la caída de los bonos que complican su renovación, la deuda emitida en pesos con altas tasas de interés, la venta descontrolada de dólares por un valor superior a los U$S 1.100 millones en 24 horas, y la mora del apoyo, no son buenas noticias para los mercados a pesar de informaciones periodísticas, sobre la reacción positiva efímera del Riesgo País, por un texto que Trump, sin conocer la realidad, le entregó a Milei, augurándole una victoria en su reelección. Como salvavidas del naufragio, el Fondo de Estabilización del Tesoro estudia una asistencia de U$S 20.000 millones mediante un swap, para comprar bonos argentinos en dólares, porque el total de los vencimientos entre 2025- 2026, incluido el Bopreal, hasta hoy superan los U$S 23.000 millones. El swap, por su monto y por la fragilidad del Gobierno, estará condicionado, por una serie de restricciones, como por ejemplo no acordar con China, tarea que tendrá a su cargo Peter Lamelas, flamante embajador del país del norte, y posible Spruille Braden siglo XXI.