Cartas de lectores: Argentina y EEUU
Hace 6 Hs

En vísperas de un histórico acuerdo bilateral entre ambos países y para lo cual EE.UU. anticipó un “Contundente” apoyo a nuestro país se sabe que entre los antecedentes sobre asistencia directa del Tesoro Americano en auxilio de un Estado, están los de México 1995 y el de Uruguay en 2002. Tuve la fortuna de tener una muy rica relación personal con el gran presidente uruguayo Jorge Batlle y mucho me enriquecí con sus talentosas conversaciones. Sobre este tema me contó detalles de cómo fueron los contactos que tuvo con George W. Bush. Un fin de semana abrumado por la imposibilidad de abrir los Bancos debido los riesgos de una corrida de depósitos, consecuencia del contagio con lo que pasaba en ese momento en la Argentina, lo contactó directamente y le pidió un urgente apoyo en cash. El presidente americano, advertido de la ansiedad y preocupación de su par uruguayo, dejó su jugada de golf de ese momento y muy afectuosamente le preguntó: “¿Que le pasa don Jorge?”. Batlle le explicó pormenorizadamente que una crisis descontrolada afectaría institucionalmente su gobierno y la democracia del país. Bush le preguntó cuanto necesitaba. Transmitida la cifra le dijo: “Concedida”. A renglón seguido le manifestó: “Esto lo hacemos así don Jorge porque Uruguay es un pueblo amigo y siempre nos acompaña en las buenas y en las malas”. Agregó que el apoyo era directo y que no necesitaba de su Congreso frente a esta emergencia y que como presidente de EE.UU. tenía facultades para hacerlo frente a una emergencia como esta. Ordenó a uno de sus asistentes cargar de inmediato todo el dinero solicitado. Transmitido por el propio Batlle a su ministro de Economía Vegh Villegas y a su ministro de Relaciones Exteriores el éxito de la gestión, llegó de Uruguay pronto la respuesta de que no era necesario enviar el físico porque todo el país ya había tomado nota del explícito apoyo americano y que eso era más que suficiente. El lunes los Bancos abrieron sin problemas y hoy Uruguay tiene uno de los sistemas bancario y cambiario más sólidos de la región y con un riesgo país inferior a 100 puntos. Tome nota Argentina. En la despedida de la conversación Bush le hizo llegar discretamente a Batlle un papelito con un número telefónico diciéndole: “Si usted no soluciona el problema, sin pedido de audiencia, ni embajadores, ni ministros hábleme que yo se lo soluciono”.

Horacio Ibarreche                                   

ibarreche@jetnet.com.ar

