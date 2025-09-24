Secciones
EconomíaNoticias económicas

La actividad económica cayó en julio, pero creció 2,9% en la comparación interanual

Los sectores que más cayeron en el séptimo mes fueron Pesca, e Industria manufacturera, según el Indec.

La actividad económica cayó en julio, pero creció 2,9% en la comparación interanual
Hace 1 Hs

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que en julio el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una baja de 0,1% en relación al mes anterior. 

No obstante, en la comparación interanual se observó un crecimiento del 2,9%, en parte explicado por la baja base de 2024, cuando la fuerte devaluación impulsada por Javier Milei en el inicio de su gestión golpeó de lleno a la producción.

El dólar oficial profundizó su caída tras el anuncio del Tesoro de EEUU: ¿a cuánto se vendió este miércoles?

El dólar oficial profundizó su caída tras el anuncio del Tesoro de EEUU: ¿a cuánto se vendió este miércoles?

De los 15 sectores que componen el indicador, 11 mostraron avances respecto de julio del año pasado. Entre ellos, sobresalieron Intermediación financiera, con un incremento del 23,2%, y Explotación de minas y canteras, que se expandió 13,4%. Ambos aportaron la mayor incidencia positiva al resultado general.

En contraposición, cuatro sectores exhibieron retrocesos interanuales. La caída más pronunciada se registró en Pesca, con una contracción del 85,7%, mientras que la Industria manufacturera descendió 1,8%. En conjunto, estas dos ramas restaron 0,80 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

Foto tomada de X/@IndecArgentina. Foto tomada de X/@IndecArgentina.
Temas TucumánBuenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Argentina alcanzó un riesgo país de 1.400 puntos básicos: ¿qué implica eso?

Argentina alcanzó un riesgo país de 1.400 puntos básicos: ¿qué implica eso?

Juan Nápoli, banquero cercano a Javier Milei: “Me preocupa más el riesgo país que el dólar”

Juan Nápoli, banquero cercano a Javier Milei: “Me preocupa más el riesgo país que el dólar”

Respaldo internacional y rally en los mercados: el riesgo país desciende a 964 puntos

Respaldo internacional y rally en los mercados: el riesgo país desciende a 964 puntos

El Presupuesto nacional 2026 no proyecta refuerzos para jubilados

El Presupuesto nacional 2026 no proyecta refuerzos para jubilados

Las acciones repuntaron y el dólar frenó su suba

Las acciones repuntaron y el dólar frenó su suba

Lo más popular
¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
1

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
2

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano
3

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
4

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km
5

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo
6

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Más Noticias
Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Murió Claudia Cardinale: su legado como actriz y la historia del hijo al que hizo pasar por su hermano menor durante años

Murió Claudia Cardinale: su legado como actriz y la historia del hijo al que hizo pasar por su hermano menor durante años

EE.UU. confirmó que negocia un swap de U$S20.000 millones y la compra de bonos con Argentina

EE.UU. confirmó que negocia un swap de U$S20.000 millones y la compra de bonos con Argentina

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Cambia el humor del mercado: bajan el dólar y el Riesgo País

Cambia el humor del mercado: bajan el dólar y el Riesgo País

Comentarios