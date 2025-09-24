La actividad económica cayó en julio, pero creció 2,9% en la comparación interanual

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que en julio el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una baja de 0,1% en relación al mes anterior.
No obstante, en la comparación interanual se observó un crecimiento del 2,9%, en parte explicado por la baja base de 2024, cuando la fuerte devaluación impulsada por Javier Milei en el inicio de su gestión golpeó de lleno a la producción.
De los 15 sectores que componen el indicador, 11 mostraron avances respecto de julio del año pasado. Entre ellos, sobresalieron Intermediación financiera, con un incremento del 23,2%, y Explotación de minas y canteras, que se expandió 13,4%. Ambos aportaron la mayor incidencia positiva al resultado general.
En contraposición, cuatro sectores exhibieron retrocesos interanuales. La caída más pronunciada se registró en Pesca, con una contracción del 85,7%, mientras que la Industria manufacturera descendió 1,8%. En conjunto, estas dos ramas restaron 0,80 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.