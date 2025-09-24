Lucas Pusineri y un fin de semana inolvidable: triunfo histórico y sus hijos campeones

Lucas Pusineri no dudó en definirlo como “un gran fin de semana”. Y no era para menos: en apenas tres días, su vida se vio atravesada por esas pequeñas grandes alegrías que mezclan lo familiar con lo profesional, lo íntimo con lo colectivo. El sábado y el domingo, sus hijos Ciro y Roque se consagraron campeones con la camiseta de Atlético en distintas categorías formativas. Y en el medio, Pusineri condujo desde el banco a un triunfo histórico: el 1-0 frente a River en el Monumental José Fierro, la segunda vez en la historia que el “Decano” logra vencer al “Millonario” en su casa.
“Fue un fin de semana único y ojalá se vuelva a repetir. Mis dos hijos salieron campeones, uno el sábado y el otro el domingo, y en el medio nosotros le ganamos a River. Es gratificante, hemos descansado tranquilos y disfrutado mucho. Estos microciclos de alegría que tiene el deporte hay que saber vivirlos”, expresó el entrenador, visiblemente emocionado por la coincidencia de tantos logros juntos.
El técnico también reveló un detalle que lo conecta con sus raíces futboleras. El partido de uno de sus hijos lo vivió desde una de las tribunas de la cancha de All Boys, donde compartió un largo rato con Carlos Roldán, actual coordinador de las divisiones inferiores de San Martín. Para él no es un nombre cualquiera: fue Roldán quien le dio la posibilidad de debutar en Banco Nación cuando recién empezaba a dar sus primeros pasos.
“Yo jugaba en Banco Nación. Mi mamá jugaba al vóley ahí en Primera y mi papá era su entrenador. A los 11 debuté en Banco Nación con Carlos Roldán, y al año siguiente me fui a Platense”, recordó. Incluso, añadió que la primera camiseta que recibió en su carrera fue la de San Martín, y que todavía la conserva en su casa junto a sus recuerdos.
Esa anécdota, que él mismo rescató entre sonrisas, muestra el recorrido singular que tuvo hasta llegar a dirigir en Primera. Hoy, desde Atlético, disfruta de un presente alentador y se permite saborear la doble felicidad: el orgullo de padre y la satisfacción de un triunfo que quedará en la memoria de los hinchas.