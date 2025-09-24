Secciones
DeportesFútbol

Lucas Pusineri y un fin de semana inolvidable: triunfo histórico y sus hijos campeones

El técnico de Atlético celebró la victoria frente a River y compartió su alegría porque sus hijos, Ciro y Roque, también fueron campeones en el club. Además, recordó a Carlos Roldán, el entrenador que lo hizo debutar en Banco Nación.

Lucas Pusineri festejó el triunfo de su hijo en la cancha de All Boys. Lucas Pusineri festejó el triunfo de su hijo en la cancha de All Boys. Gentileza Lucas Pusineri.
Hace 5 Hs

Lucas Pusineri no dudó en definirlo como “un gran fin de semana”. Y no era para menos: en apenas tres días, su vida se vio atravesada por esas pequeñas grandes alegrías que mezclan lo familiar con lo profesional, lo íntimo con lo colectivo. El sábado y el domingo, sus hijos Ciro y Roque se consagraron campeones con la camiseta de Atlético en distintas categorías formativas. Y en el medio, Pusineri condujo desde el banco a un triunfo histórico: el 1-0 frente a River en el Monumental José Fierro, la segunda vez en la historia que el “Decano” logra vencer al “Millonario” en su casa.

“Fue un fin de semana único y ojalá se vuelva a repetir. Mis dos hijos salieron campeones, uno el sábado y el otro el domingo, y en el medio nosotros le ganamos a River. Es gratificante, hemos descansado tranquilos y disfrutado mucho. Estos microciclos de alegría que tiene el deporte hay que saber vivirlos”, expresó el entrenador, visiblemente emocionado por la coincidencia de tantos logros juntos.

El técnico también reveló un detalle que lo conecta con sus raíces futboleras. El partido de uno de sus hijos lo vivió desde una de las tribunas de la cancha de All Boys, donde compartió un largo rato con Carlos Roldán, actual coordinador de las divisiones inferiores de San Martín. Para él no es un nombre cualquiera: fue Roldán quien le dio la posibilidad de debutar en Banco Nación cuando recién empezaba a dar sus primeros pasos.

“Yo jugaba en Banco Nación. Mi mamá jugaba al vóley ahí en Primera y mi papá era su entrenador. A los 11 debuté en Banco Nación con Carlos Roldán, y al año siguiente me fui a Platense”, recordó. Incluso, añadió que la primera camiseta que recibió en su carrera fue la de San Martín, y que todavía la conserva en su casa junto a sus recuerdos.

Esa anécdota, que él mismo rescató entre sonrisas, muestra el recorrido singular que tuvo hasta llegar a dirigir en Primera. Hoy, desde Atlético, disfruta de un presente alentador y se permite saborear la doble felicidad: el orgullo de padre y la satisfacción de un triunfo que quedará en la memoria de los hinchas.

Temas Carlos RoldánClub Atlético All Boys de TucumánSan Martín de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano
1

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
2

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
3

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
4

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo
5

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar
6

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Más Noticias
Atlético Tucumán baja tres jugadores de Primera para reforzar la Reserva ante Platense

Atlético Tucumán baja tres jugadores de Primera para reforzar la Reserva ante Platense

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Murió Claudia Cardinale: su legado como actriz y la historia del hijo al que hizo pasar por su hermano menor durante años

Murió Claudia Cardinale: su legado como actriz y la historia del hijo al que hizo pasar por su hermano menor durante años

Lujo, moda y marihuana: el caso de la ex modelo que irá a juicio en Salta

Lujo, moda y marihuana: el caso de la ex modelo que irá a juicio en Salta

¿Quién es Isha Escribano? La prima trans de Máxima Zorreguieta que enfrentó el abandono familiar

¿Quién es Isha Escribano? La prima trans de Máxima Zorreguieta que enfrentó el abandono familiar

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Comentarios