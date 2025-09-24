Lucas Pusineri y un fin de semana inolvidable: triunfo histórico y sus hijos campeones

Lucas Pusineri no dudó en definirlo como “un gran fin de semana”. Y no era para menos: en apenas tres días, su vida se vio atravesada por esas pequeñas grandes alegrías que mezclan lo familiar con lo profesional, lo íntimo con lo colectivo. El sábado y el domingo, sus hijos Ciro y Roque se consagraron campeones con la camiseta de Atlético en distintas categorías formativas. Y en el medio, Pusineri condujo desde el banco a un triunfo histórico: el 1-0 frente a River en el Monumental José Fierro, la segunda vez en la historia que el “Decano” logra vencer al “Millonario” en su casa.