El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

El DT del "Decano" habló sobre el rendimiento del equipo y habló sobre las críticas de los hinchas.

Lucas Pusineri habló sobre las críticas de los hinchas. Lucas Pusineri habló sobre las críticas de los hinchas. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.
Hace 2 Hs

Tras la victoria 2-0 contra River en el Monumental José Fierro, Lucas Pusineri se refirió a las críticas que circulan en redes sociales y pidió no dejarse influenciar por ellas. El DT resaltó que Atlético está cumpliendo con los objetivos planteados por la dirigencia. 

“No leo, pero me entero porque es algo que se instaló. Nosotros estamos dentro de los objetivos: mantener la categoría y entrar dentro de los ocho. No estoy fuera de esos parámetros. Me llama la atención, pero tengo la tranquilidad de que los jugadores, ganando o perdiendo, se entregan al máximo. Yo no puedo conformar a las redes sociales”, señaló. 

Pusineri recordó que en los últimos tres años Atlético disputó 53 partidos de visitante y solo ganó seis, un número que obliga a la autocrítica, aunque valoró que hoy se está realizando “un gran trabajo”. “Ojalá que las redes sociales no perturben la tranquilidad que tenemos dentro del club”, cerró.

